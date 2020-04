Offre de Stage : Assistant(e) Responsable du Développement – Sport Market

Sport Market recherche un(e) assistant(e) responsable du développement pour une durée de 6 mois, à partir du 13 juillet 2020.

L’agence Sport Market est spécialisée dans la conception et le déploiement de campagnes de communication dans le sport. Convaincue de la capacité du sport à transformer positivement la société, l’agence forme ses stagiaires pour qu’ils comprennent mieux le secteur du sport business et ses évolutions, dans la perspective de l’accueil des JO à Paris en 2024.

Au sein du pôle développement de l’agence, le stagiaire aura pour missions :

– Accompagnement des équipes dédiées au quotidien, suivant l’activité de l’agence

– Analyse de la stratégie des marques rencontrées afin de préparer les rendez-vous New Business

– Participation aux briefs

– Participation aux recommandations et réflexions stratégiques pour le compte de prospects, en réponse à des appels d’offres ou en pro-actif

– Prise en charge les missions de knowledge management (veille, benchmark, best practice, compilation chiffres clés sponsoring, études…)

– Participation aux actions de communication de l’agence (newsletter, carte de voeux, insertion publicitaire…) et mise à jour d’outils de travail pour l’agence (fichier prestataires, présentation agence…)

– Participation aux événements organisés par l’agence pour ses clients en soutien opérationnel

Profil recherché :

– Ecole de commerce, école de communication, IEP ou formations en marketing sportif (Bac + 3/4/5)

– Autonome, rigoureux, avec le sens du collectif

– Curieux, proactif, avec une capacité d’analyse et de synthèse et une aisance rédactionnelle

– Une connaissance des enjeux et des principaux acteurs du sport business

– Maitrise indispensable du Pack Office (Word, Powerpoint, Excel obligatoire)

– Maitrise de l’anglais

Informations complémentaires :

– Stage conventionné obligatoire

– Prise en charge de 100% du titre de transport et 50% des tickets restaurants

– Durée : 6 mois à temps plein (pas d’alternance)

– Lieu : 11 rue d’Orléans, Saint-Cloud (92)

– Accès Métro Pont de Saint Cloud (10mn), tram Parc de Saint Cloud (5mn), Gare SNCF Saint Cloud (5mn)

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer par email uniquement à l’attention de Charles BANZET : cbanzet@sportmarket.fr avec l’objet STAGE JUILLET 2020