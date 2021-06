Offre de Stage : Assistant(e) Sports Marketing – New Balance

New Balance France recrute un(e) stagiaire Assistant(e) Sports Marketing F/H dans le cadre d’un stage de 6 mois. Le poste est basé à Paris (75015) et est à pourvoir à partir de mi-août 2021 à temps complet.

Sous la responsabilité de la Responsable Marketing, vos missions seront les suivantes :

– Assure le suivi et la gestion des contrats courses & athlètes au niveau régional.

– Suivi des dotations athlètes Elite running.

– Suivi opérationnel des évènements sportifs : courses, NB run, testing produits…

– Suivi des invitations Football

Vous êtes en formation supérieur type ESC ou Master Management du Sport spécialisé en Marketing / Sports Marketing et possédez un fort intérêt pour le sport (running, trail, football, basketball, tennis) et les athlètes.

Vous maitrisez le pack office (notamment Powerpoint), les outils Web ainsi que l’anglais.

Votre créativité, dynamisme, rigueur, autonomie et votre sens de l’organisation vous permettront deréussir dans cette fonction.

Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation à solenne.antien@newbalance.com