Offre de Stage : communication, marketing – Fédération Française de Triathlon

INTITULÉ DU POSTE : Stagiaire communication / marketing (H/F)

RATTACHEMENT : Service communication / marketing de la Fédération Française de Triathlon (F.F.TRI.)

DURÉE DU STAGE : 4 à 6 mois, dès que possible

LIEU : Saint-Denis La Plaine (93)

La Fédération Française de Triathlon et des Disciplines Enchaînées (F.F.TRI.) est une association régie par la loi 1901, créée en 1989. Elle est affiliée au Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), au Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF) à Europe Triathlon et à World Triathlon. Elle est le seul organisme qui organise la pratique du Triathlon et des disciplines enchaînées en France.

Ses principales missions sont :

➢ de promouvoir, d’organiser et de mener toutes actions propres à développer la pratique du Triathlon, du Para-Triathlon, du Duathlon (courte et longue distance), du Para-Duathlon, de l’Aquathlon, du Bike & Run, du Cross-Triathlon, du Cross-Duathlon, des Raids, du Swimrun, du Triathlon des neiges, du Triathlon longue distance, du Triathlon relais mixte, du Triathlon sprint et des autres disciplines enchaînées,

➢ de mettre en place les textes officiels régissant l’activité,

➢ d’assurer la formation et le perfectionnement de ses cadres,

➢ de définir les règles d’organisation et notamment les normes de sécurité, de contrôle, de surveillance médicale à respecter pour chaque épreuve

➢ de décerner les titres nationaux des disciplines dont elle a délégation, et de proposer des sportifs pour les sélections olympiques et paralympiques.

Forte de ses 60 000 licenciés, le F.F.TRI. s’appuie sur un réseau de 17 ligues régionales regroupant 975 clubs labellisés. Plus de 2900 épreuves sont aujourd’hui labellisées F.F.TRI. ; parmi lesquelles figurent 51 Epreuves Nationales (dont les Championnats de France et autres compétitions nationales).

Dans le cadre de sa saison sportive 2022, la F.F.TRI. recherche un(e) stagiaire pour accompagner son service Communication/Marketing.

DESCRIPTION

________________________________________

Le Service Communication/Marketing de la Fédération Française de Triathlon recherche un(e) stagiaire communication / Marketing pour une durée de 4 à 6 mois, à partir d’avril 2022.

Rattaché(e) au Responsable Communication, vous serez notamment en charge du :

– Rédaction, conception et envoi des newsletters fédérales ;

– Rédaction / production et mise à jour de contenus pour le site web fédéral ;

– Suivi et mise à jour des tableaux de bord de suivi des activations partenariat;

– Contrôle de la bonne mise en œuvre des droits de partenariats ;

– Suivi des validations des tenues de compétition des Équipes de France ;

– Traitement des demandes diverses du service (ex : envoi de logos, de supports institutionnels…) ;

– Participation aux tâches quotidiennes du service et à divers projets de communication en lien avec les agences et les prestataires

PROFIL RECHERCHÉ

________________________________________

– Etudiant(e) niveau BAC +3/4 spécialisé(e) en communication, marketing ou management du sport

– Bonne maîtrise du pack office (Word, Excel, Powerpoint)

– Connaissance du système de gestion de contenu WordPress et du logiciel d’envoi d’emailing Mailchimp

– Sens de l’organisation et esprit équipe

– Très bonne aisance à l’écrit et à l’oral

– Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction

La connaissance du mouvement fédéral français est un plus.

Candidature (Curriculum vitae et lettre de motivation) à envoyer à l’adresse suivante avant le lundi 14 mars 2022 : emploi@fftri.com