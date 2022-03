Offre Emploi : Commercial B2B événementiel – Sport Premium

RECRUTEMENT

Annecy-le-Vieux

Le 28/02/2021

Commercial B2B événementiel / Prestations Hospitalités VIP

L’ENTREPRISE

Sport Premium est une agence de marketing sportif, basée en Haute Savoie depuis plus de 25 ans. Notre équipe est experte de la communication par l’événement et spécialisée dans les sports de montagne. Des compétences qui nous permettent de rassembler nos clients autour d’expériences sportives dans le partage, l’émotion, la convivialité et le respect de notre environnement.

DESCRIPTION DU POSTE

Dans le cadre de notre développement, notamment sur l’univers des grands rendez-vous de ski, nous recherchons un commercial B2B pour venir renforcer les équipes de Sport Premium sur les prestations d’hospitalités.

Poste à pourvoir (Avril 2022)

• Commercialisation de grands évènements sportifs (prestations d’hospitalités VIP et produits MICE associés) auprès du tissu économique régional (Région Rhône Alpes)

• Gestion d’un portefeuille de partenaires/clients et prospection de nouveaux

• Développer le CA des mandats de l’agence

• Suivi et pilotage des opérations contractées

• Suivi du relationnel client

• Développement des expériences proposées

Garantir la qualité de nos prestations et la satisfaction de nos clients

PROFIL REQUIS

• Expérience confirmée d’au moins 3 à 5 ans dans le secteur de l’événementiel et de la vente / Technique de vente et de négociation

• Réseau établi sur le secteur du Pays du Mont Blanc, Vallée de l’Arve et Bassin Annécien et/ou Savoie est un réel plus !

• Savoir construire et faire fructifier un réseau / qualités relationnelles

• Connaissances et affinités pour l’univers des sports outdoor (ski, trail, VTT…)

• Dynamisme, curiosité et capacité d’adaptation

• Présentation & prestance

• Rigueur, fiabilité et autonomie

• Forte résistance au stress

• Maîtrise des outils de bureautique

• Bonne pratique de l’anglais à l’écrit comme à l’oral

• Formation Bac +5, Master 2 ou Ecole de commerce

• Permis de conduire

CONTRAT CDI // Avril 2022

SALAIRE :

Fixe + commissions sur vente à convenir selon expérience

AUTRES :

Véhicule de fonction

Mutuelle

CONTACT :

Merci d’adresser votre candidature par e-mail à josselin.courtin@sportpremium.com