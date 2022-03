Offre de stage ou alternance : Assistant(e) Directeur des sports collectifs – BDE

ASSISTANT(E) DIRECTEUR DES SPORTS COLLECTIFS

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67 – Strasbourg)

Localisation : Illkirch Graffenstaden (10min Strasbourg) Diplôme : bac + 2 minimum

Prise de poste entre avril et juillet Secteur d’activité du poste : Distribution d’articles de Sport

Expérience dans le poste : Junior Type de contrat : stage (6 à 12 mois) ou alternance (1 ou 2 ans)

Entreprise

Crée en 1965 par la famille Chouissa, la société BDE était initialement spécialisée dans la fabrique de boyaux utilisés notamment pour le cordage en tennis, de badminton et de squash. Dès le début des années 1980, et le développement des cordages synthétiques, BDE a su se diversifier en distribuant des marques internationales de sport auprès de tous les magasins pour répondre à une problématique simple : apporter aux athlètes de haut niveau comme aux héros du quotidien une offre variée, pertinente et performante leur permettant de toujours repousser leurs limites.

A travers des contrats exclusifs de distribution, mais aussi de ses propres marques, BDE commercialise les marques Yonex, Molten, Force XV, Select, Salming, Craft, Auclair, Bliz, Nox, Turbopell, Jack Wolfskin. BDE réalise 19M€ de CA et compte plus de 45 employés.

Votre futur Job

Pour faire face à l’accroissement de notre activité nous recherchons un(e) assistant(e) sports collectifs pour assister le directeur de la division. Véritable « couteau suisse », vous aurez l’opportunité de travailler sur des missions très variées parmi lesquelles :

– Préparer la mise en marché des nouvelles collections 2023/24 (préparation du séminaire commercial, des outils de vente…)

– Assurer un suivi hebdomadaire des performances commerciales et ponctuel du plan stratégique Team 2024

– Suivre la segmentation clients

– Mettre en place des outils analytiques de mesure de la performance (partenariats clubs, lancement de concepts produits clés, …)

– Assurer un suivi et coordination avec les autres services transverses (achats, marketing, …)

– Piloter la stratégie de sponsoring joueurs pour 2022/23

– …

Vous collaborerez fréquemment avec d’autres services et les équipes commerciales sur le terrain.

Travailler parfois en équipe mais savoir être autonome et pro actif sont autant d’atouts majeurs pour votre réussite dans le poste.

Vous maîtrisez l’anglais impérativement.

Ce que vous devrez maîtriser

– Le pack office (powerpoint / excel)

– Anglais courant

Ce que nous apprécierons chez vous

– Votre goût pour les sports collectifs (passion et/ou pratique)

– Votre sens de l’organisation, dynamisme et fiabilité

– Autonomie et capacité à être multi tâches

– Votre proactivité

Contact : a.bouf@bde-sports.com