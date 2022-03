Offre Emploi : Chargé d’influence – Betclic

ENTER THE GAME

En tant que Influence Performance Executive, vous intégrez l’équipe Social Media Group dont le rôle est d’assurer le développement de la marque Betclic sur les réseaux sociaux en participant à l’élaboration de dispositifs innovants impliquant des influenceurs en poursuivant des objectifs d’image et de performance.

YOUR ROLE WITHIN BETCLIC

Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :

Identifier, négocier, recruter et fidéliser de nouveaux profils d’influenceurs en poursuivant des objectifs de recrutement de nouveaux clients

Mettre en place, suivre et optimiser les performances des programmes d’influence acquisition

Assurer le suivi opérationnel des relations avec les partenaires externes sur les opérations dont vous aurez la charge

Analyser les KPI pour suivre la performance des placements impliquant des influenceurs

Assurer le reporting de son activité auprès de sa hiérarchie

Être force de proposition dans la création de dispositifs innovants visant à recruter de nouveaux clients avec des influenceurs

Travailler en collaboration avec les équipes internes

Assurer une veille sectorielle

REQUIREMENTS

WHO WE ARE LOOKING FOR?

Des collaborateurs avec une bonne dose d’humour, du respect et de la bienveillance, un peu de zèle et une réelle passion pour leur métier !

Ce poste est fait pour vous si :

• Vous êtes titulaire d’une licence en communication ou publicité

• Vous avez une première expérience dans l’influence en agence ou chez une marque

• Vous avez goût pour la négociation et vous êtes doté de la fibre commerciale

• Vous êtes rigoureux, organisé et créatif

• Vous êtes reconnu pour votre qualité de rédaction et votre connaissance du sport

• Vous maitrisez les enjeux de l’influence et ses impacts business

• Votre excellent relationnel et votre capacité à échanger avec une grande variété d’interlocuteur seront des atouts pour réussir à ce poste

• Vous maitrisez l’anglais à l’écrit et à l’oral

WHAT CAN YOU EXPECT?

Un package de rémunération attractif

25 jours de congés payés et 10 jours de repos compensateurs

Une carte Ticket Restaurant® financée à hauteur de 50% (9€/ jour)

Une mutuelle d’entreprise prise en charge à 100% pour vous et vos enfants

Un abonnement de transport pris en charge à hauteur de 50% ou une prime annuelle de mobilité durable (200€ pour les trajets domicile – travail en transport durable)

Un pack mobilité (aide au déménagement)

Une flexibilité de travail encadrée par un accord sur le télétravail

Un souci constant de développement des compétences avec un programme de formation annuel personnalisé

Des évolutions de carrière dans un environnement international

Des locaux hors du commun avec un rooftop aménagé pour profiter d’animations régulières, de pauses et de déjeuners au soleil face à la Cité du Vin

Des cours de sports 2 fois par semaine

Et l’opportunité de travailler dans une atmosphère conviviale, jeune et fun !

Poste en CDI à pourvoir dès que possible à Bordeaux

Betclic Group – 117 quai de Bacalan 33300 BORDEAUX

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Pour postuler : recruitment.bordeaux@betclicgroup.com