Offre de Stage : Infographiste – Kappa Europe

Le groupe Kappa Europe est présent sur différents segments de marché en France et à l’international. Le groupe propose ainsi une offre large textile et chaussure, allant de la performance au casual wear. Reconnu pour son fort dynamisme et ses performances industrielles et commerciales, le groupe recrute des profils talentueux, des collaborateurs enthousiastes et forces de propositions.

Rattaché(e) au responsable design club, vous devrez élaborer les maillots produits en sublimation à partir d’un brief donné. La sublimation est une technique d’impression numérique permettant d’imprégner les différents éléments d’un maillot (design, sponsors, numéro…) directement dans la fibre du tissu.

MISSION

Création des graphismes des tenues sport collectifs (graphisme, placement logos et sponsors)

Création et contrôle des BAT

Echange direct et quotidien avec les fournisseurs et les clients

Suivi des développements auprès des fournisseurs

Respect des plannings (quotidiens, hebdomadaires)

Collaborer activement avec les autres membres de l’équipe sur les projets communs et transverses

PROFIL REQUIS

Infographiste de formation. Responsable et rigoureux(se), votre formation vous a permis d’acquérir des compétences techniques.

Enthousiaste et réactif(ve), vos qualités relationnelles vous permettront de vous intégrer efficacement au sein de nos équipes.

Maîtrise d’Illustrator et Photoshop indispensable

Respect des délais et des contraintes des cahiers des charges (charte graphique)

Flexibilité et adaptabilité

Anglais professionnel parlé et écrit

La connaissance du marché du sport et plus particulièrement de la sublimation, ainsi que la pratique de l’espagnol professionnel écrit seraient un plus.

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE

Secteur : équipementier sportif

Contrat : stage de 6 mois

Rémunération : selon dispositions légales

Début : dès que possible

Lieu : Saint-Herblain (44)

CONTACT

Merci de bien vouloir faire parvenir CV, lettre de motivation et book par mail à : Valentine Airiaud, responsable du pôle sublimation : v.airiaud@kappa.com