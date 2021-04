Offre Emploi : Brand Manager – Royal Vélo France

Tu fais partie de la famille du vélo ? Tu es un mouton à 5 pattes ? Tu es prêt(e) à relever des défis tant professionnels qu’humains ? Tu es motivé pour travailler dans une entreprise française ouverte sur le monde ? Alors tu es très probablement la candidate ou le candidat idéal !

Nous cherchons un(e) Brand Manager qui remplira les missions ci-dessous :

MISSIONS

Responsable de la gestion d’une sélection de marques du portefeuille Royal Vélo France ainsi que de futures marques.

Veille et analyse du marché. Ecoute des nouvelles tendances, innovations concurrentielles, comportements pratiquants et consommateurs, études des marchés.

Elabore la stratégie de ses marques. Défini les objectifs de communication d’achats et commerciaux de ses marques avec la Direction. Imagine et met en oeuvre les stratégies produits, segmentation des gammes et cohérence de la marque et des produits sur le marché.

Compose le référencement de ses marques dans les systèmes Royal Vélo France. Procède à la création de références dans les systèmes informatiques (gestion, site marchand, outils commerciaux), assorti les références des informations nécessaires à leur commercialisation (désignations, descriptions, photos, documents techniques).

Planifie et coordonne la communication Royal Vélo France pour ses marques. Optimise le budget dédié à la communication en définissant les actions à mettre en oeuvre. Veille au respect et à la cohérence de l’image de ses marques. Participe ponctuellement aux actions de communication pour ses marques ou générales à Royal Vélo France.

Entretien la relation de Royal Vélo France avec les fournisseurs de ses marques. Maintien une relation et une communication continue par téléphone, par e-mail et par visites.

Suivi des achats. Collabore avec le Demand Planning et la Supply Chain pour assurer le succès des ventes et la pertinence des niveaux de stock en fonction des objectifs de ses marques.

Accompagnement des ventes. Suit les ventes, suggère les actions commerciales pour ses marques, forme les Equipes Commerciales et accompagne ponctuellement sur le terrain.

Analyse, partages les retours d’information et optimise les actions autour de ses marques. Analyse les données des actions de communication, d’achats et des ventes. Elabore les rapports nécessaires pour regrouper et partager les indicateurs clés de performance de ses marques et de ses produits.

Partage et présente ces rapports en interne et auprès des fournisseurs.

QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES

Idéalement, tu réponds positivement aux qualités et compétences suivantes :

· Qualifications dans le domaine du commerce, du marketing, de la gestion de projet ou de la gestion de produit.

· Forte expérience dans le domaine du sport outdoor et/ou du cyclisme.

· 3 années d’expérience professionnelle et préférablement en contact avec l’international.

· Bonnes qualités d’organisation, rigoureux et ponctuel.

· Energique, innovant et bousculeur d’habitudes.

· Prêt à affronter changements et défis au quotidien.

· Parlé et écrit en Anglais courant.

· Parfaite maîtrise des outils informatiques.

CADRE DU POSTE

Poste à pourvoir immédiatement, CDI temps plein en télétravail, véhicule de fonction, ordinateur, téléphone.

Rémunération selon profil.

Pour postuler : info@royalvelofrance.com