Offre de Stage : ambassadeur – Tennis Spirit

PROFIL RECHERCHE

Tu es passionné par le digital et le Tennis

D’un naturel sympathique, souriant et fun, tu sais décrocher des contrats / partenariats.

Tu as un sens du relationnel très développé

La passion et la pratique du tennis est un impératif

Qualités requises :

• Entreprenant et challenger : Tu es motivé par les défis, et aime agir seul, même à distance (télé-travail)

• Rigoureux : tu suis tes missions et analyses ton travail

• Convainquant et persuasif : Tu as une âme de Leader

MISSIONS

– Véritable Ambassadeur Tennis Spirit dans ton pays, ton département et ta ville, tu mets tout en place pour développer au maximum la notoriété de Tennis Spirit, la faire connaitre au plus grand nombre.

– Augmenter le nombre de Partenaires sur la partie Réservation du site : Contacter les coach, les clubs, les organisateurs d’évènements de Tennis via emailing, réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter et Linkedin et leur présenter la plateforme Tennis Spirit.

– Prise de contact téléphonique et Rencontrer physiquement les Coach, Clubs, Organisateur, Joueur pro, et structures de Tourisme type Pierre et Vacances, afin de leur présenter tennis Spirit et les guider lors de leur inscription

– Boutique Textiles et Accessoires : présenter les gammes de produit aux Clubs, Coach, Joueur Pro, Magasins afin de développer les commandes.

Pour postuler rh@tennis-spirit.com