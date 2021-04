Offre Apprentissage : Chargé(e) de Communication Evenementielle – Entreprise partenaire de WIN Sport School Rennes

Référence : RE21-MBASPORT-06-0104

Etablissement : Rennes

Type de poste : Alternance – 24 MOIS

Type de contrat : Alternance

Localisation : Côtes-d’Armor

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante, dès septembre 2021, profitez des avantages d’un contrat d’alternance pour vous former et acquérir un Bac+5 –MBA Management du Sport à WIN Sport School Rennes.

Nous recherchons pour l’une de nos entreprises partenaires un(e) Chargé(e) de Communication Evenementielle en contrat d’apprentissage sur 24 mois.

MISSIONS

Rattaché(e) à la direction du centre, vos missions sont :

Organiser ou participer et coordonner en lien avec les autres services les évènements

Organiser les activités : en lien avec les chargées de développement

Analyser le marché de la concurrence locale et les évolutions de la clientèle pour adapter l’offre.

Etablir les actions de communication à conduire chaque année

Piloter la mise en place d’actions de promotion des activités équestres

Participer à la production de contenus tous supports (communiqués de presse, plaquettes, vidéos)

Réaliser les études et marketer les outils de promotion

PROFIL RECHERCHÉ

Vous êtes passionné-e de sport notamment par l’équitation, vous souhaitez exercer un métier polyvalent.

Vous avez une expérience professionnelle en entreprise et une connaissance du monde sportif (pratiquant-e, bénévole, salarié-e) du monde Equin.

Vous avez des compétences en communication (suite Adobe), gestion, êtes dynamique, avez le sens des responsabilités, vous aimez relever des défis.

Être familier avec les chevaux et/ou l’équitation en général est un plus.

Pré-requis BAC + 3 – Préparation Bac + 5

Sélection : Dossier + Tests + Entretien de pré-sélection

