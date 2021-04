Offre Alternance : Community Manager – arkose&co

Aujourd’hui, arkose&co c’est de l’escalade de bloc, de l’escalade de voie, des restaurants, des bars, des salles de yoga, de la bière artisanale, des vêtements et équipements de grimpe éco-responsables. C’est aussi 5 marques : Arkose, MRoc, MurMur, Oskare et SNAP. C’est enfin et surtout une superbe équipe de +300 collaborateurs, la Arkose Family, qui contribuent tous les jours à transmettre les valeurs éthiques du groupe, à donner un sens à leur travail et au travail commun. Il n’est pas rare de se retrouver sur les blocs d’escalade ou près du bar en fin de journée 😉

Dans le cadre de son fort développement, arkose&co recherche son alternant.e Community Manager. Rattaché.e au Social Media Manager et à la Directrice Communication et Marketing, cet.te alternant.e participera à la mise en œuvre de la stratégie de communication et des opérations marketing.

Vos missions :

1. Animer les communautés.

– Gérer la mise en ligne des contenus sur les réseaux sociaux des différentes marques du groupe

– Participer à l’animation des communautés et au développement d’une communauté internationale

– Développer la partie interactivité (jeux, animations…)

– Gérer la modération de la communauté des réseaux sociaux du groupe sur Facebook, YouTube et Instagram

– Créer des infographies/visuels pour accompagner les posts / événements

2. Participer au reporting des performances.

– Participer au suivi et reporting de performance des réseaux sociaux et des contenus distribués

– Effectuer une veille / benchmark des contenus innovants et artistiques ; ainsi que de nos concurrents.

– Travailler main dans la main avec les équipes du pôle Communication & Marketing (créa, RP, digital, CM, event) et avec les autres pôles du groupe.

Toutes vos missions sont transversales et concernent toutes les marques du groupe. Elles ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer pendant votre alternance.

Qualités requises :

– Polyvalence et sens des priorités.

– Rigueur et qualités rédactionnelles.

– Curiosité et créativité.

– Capacité d’initiative et autonomie.

– Connaissance d’outils PAO.

Profil : vous suivez une formation de niveau BAC+2 minimum en communication et marketing avec une sensibilité digitale. Première expérience en communication digitale et/ou dans l’administration et l’animation des réseaux sociaux est un plus.

Type de contrat : contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage (1 an).

Démarrage : à partir de septembre 2021.

Mobilité en France et à l’étranger requise / Anglais requis.

Le poste sera basé rue des Grands Champs, Paris 20e.

POUR POSTULER : https://app.hellotalent.com/vacancy/community-manager-animateur-de-communaute-hf-ed58c3b78