Offre Emploi : Business Development Manager (H/F) – Pacifa

Pacifa ( partenaire de )Weezevent est le leader européen de la modélisation 3D de structures sportives, de salles de spectacles et d’opéras, délivre des outils innovants et dynamiques, boostant la visibilité des clubs et la vente de billets. Aussi, si vous aimez le football, le basketball (entres autres) mais surtout signer des deals, rejoignez l’aventure avec un poste de Business Development Manager (H/F basé à Clichy).
Poste
En lien direct avec le General Manager, vos missions s’articulent autour de 3 pôles principaux:
- Prospection nationale et surtout internationale avec un objectif de développement plus large, hors événementiel sportif. Vous cartographiez le business, vous identifiez et adressez les poches de croissance (déplacements à l’étranger à prévoir)
- Fidélisation du portefeuille clients (PSG, Real Madrid, Arsenal F.C., London Saracens, Stade Toulousain, Opéra de Paris, etc.)
- Vous prenez également en charge la partie marketing (publication des projets sur les réseaux sociaux). Vous contribuez au rayonnement global de Pacifa 3D.
Notre croissance dépend de vos réalisations.
- Coordination d’une équipe opérationnelle d’infographistes en collaboration avec le lead 3D.
Nous sommes ouverts à un profil en devenir à la fibre intrapreunariale ; souhaitant étoffer concrètement ses compétences.
Profil recherché
- De formation Bac+5, une expérience de 3 ans en tant que Business developer est la bienvenue ; tout comme un excellent niveau d’anglais.
- Avant tout, nous recherchons une personnalité passionnée ayant le sens du service client.
Etant un acteur incontournable de la modélisation, Pacifa vous permet d’être au contact d’interlocuteurs variés et de haut niveau. De plus, notre cadre de travail mêlant tech et événementiel, vous participez à des projets innovants, ambitieux et stimulants. Décrocher un rendez-vous avec un club de NBA ou le Metropolitan Opera ? Envoyez-nous votre profil et échangeons !
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
