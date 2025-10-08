Offre Emploi : Business Development Manager (H/F) – Pacifa

Pacifa ( partenaire de )Weezevent est le leader européen de la modélisation 3D de structures sportives, de salles de spectacles et d’opéras, délivre des outils innovants et dynamiques, boostant la visibilité des clubs et la vente de billets. Aussi, si vous aimez le football, le basketball (entres autres) mais surtout signer des deals, rejoignez l’aventure avec un poste de Business Development Manager (H/F basé à Clichy) .

Nous sommes ouverts à un profil en devenir à la fibre intrapreunariale ; souhaitant étoffer concrètement ses compétences.

En lien direct avec le General Manager, vos missions s’articulent autour de 3 pôles principaux:

Profil recherché

De formation Bac+5, une expérience de 3 ans en tant que Business developer est la bienvenue ; tout comme un excellent niveau d’anglais.

Avant tout, nous recherchons une personnalité passionnée ayant le sens du service client.

Etant un acteur incontournable de la modélisation, Pacifa vous permet d’être au contact d’interlocuteurs variés et de haut niveau. De plus, notre cadre de travail mêlant tech et événementiel, vous participez à des projets innovants, ambitieux et stimulants. Décrocher un rendez-vous avec un club de NBA ou le Metropolitan Opera ? Envoyez-nous votre profil et échangeons !