Offre Stage : Monteur Vidéo (H/F) – PSG

6 octobre 2025

Le Paris Saint-Germain recherche pour son département Digital un Stagiaire Monteur vidéo (h/f) , pour une durée de 6 mois à compter d’octobre 2025.

Rattaché(e) au Pôle post-production votre objectif sera de réaliser des contenus vidéos pour les différentes plateformes sociales du club.

VOS MISSIONS :

  • Réalisation de montage vidéo au format 169 (interview, documentaires) et en vertical (clips, TikTok, etc)
  • Déclinaison d’habillages vidéo

PROFIL RECHERCHÉ :

  • Vous êtes dynamique et réactif
  • Vous êtes en formation BTS Audiovisuel option montage ou équivalent
  • Vous utilisez régulièrement Première Pro
  • Vous avez des connaissances du logiciel After Effect
  • Vous avez une appétence particulière pour le sport

Type d’emploi:

Stagiaire (durée déterminée)

  • Pour postuler, c’est ici.
