Offre Stage : Monteur Vidéo (H/F) – PSG

Le Paris Saint-Germain recherche pour son département Digital un Stagiaire Monteur vidéo (h/f) , pour une durée de 6 mois à compter d’octobre 2025.

Rattaché(e) au Pôle post-production votre objectif sera de réaliser des contenus vidéos pour les différentes plateformes sociales du club.

VOS MISSIONS :

Réalisation de montage vidéo au format 169 (interview, documentaires) et en vertical (clips, TikTok, etc)

Déclinaison d’habillages vidéo

PROFIL RECHERCHÉ :

Vous êtes dynamique et réactif

Vous êtes en formation BTS Audiovisuel option montage ou équivalent

Vous utilisez régulièrement Première Pro

Vous avez des connaissances du logiciel After Effect

Vous avez une appétence particulière pour le sport

Type d’emploi:

Stagiaire (durée déterminée)