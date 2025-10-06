Offre Stage : Monteur Vidéo (H/F) – PSG

Le Paris Saint-Germain recherche pour son département Digital un Stagiaire Monteur vidéo (h/f) , pour une durée de 6 mois à compter d’octobre 2025.
Rattaché(e) au Pôle post-production votre objectif sera de réaliser des contenus vidéos pour les différentes plateformes sociales du club.
VOS MISSIONS :
- Réalisation de montage vidéo au format 169 (interview, documentaires) et en vertical (clips, TikTok, etc)
- Déclinaison d’habillages vidéo
PROFIL RECHERCHÉ :
- Vous êtes dynamique et réactif
- Vous êtes en formation BTS Audiovisuel option montage ou équivalent
- Vous utilisez régulièrement Première Pro
- Vous avez des connaissances du logiciel After Effect
- Vous avez une appétence particulière pour le sport
Type d’emploi:
Stagiaire (durée déterminée)
