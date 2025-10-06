Offre Stage : Direction Opérationnelle (H/F) – PSG

Le Paris Saint-Germain recherche pour son département SESE un(e) Stagiaire opérationnel(le) (H/F), pour une durée de 6 mois à compter d’avril 2026.

Rattaché(e) à la direction opérationnelle du Parc des Princes, votre objectif sera d’aider la direction dans ses différentes missions au quotidien.

VOS MISSIONS :

Organisation des événements de fin de saison.

Accompagnement des services du club pour l’organisation de leurs événements.

Mise en place et suivi d’outils opérationnels (planification, interventions…).

Gestion des prestataires opérationnels du Parc des Princes.

Club des Licences.

Suivi des stocks (clés, mobiliers…).

Communication interne pour le service.

PROFIL RECHERCHÉ

Vous êtes dynamique et réactif

Vous aimez l’évènementiel

Vous êtes reconnu pour votre bonne élocution et votre aisance relationnelle

Vous êtes pro- actif

Vous avez une bonne capacité d’analyse, d’esprit de synthèse et faites preuve de polyvalence

Vous avez une très bonne maîtrise du Pack Office (Powerpoint, Excel, Outlook)

Type d’emploi:

Stagiaire (durée déterminée)

– Pour postuler, c’est ici.