Offre Stage : Direction Opérationnelle (H/F) – PSG

ParRessources Humaines
6 octobre 2025

Le Paris Saint-Germain recherche pour son département SESE un(e) Stagiaire opérationnel(le) (H/F), pour une durée de 6 mois à compter d’avril 2026.

Rattaché(e) à la direction opérationnelle du Parc des Princes, votre objectif sera d’aider la direction dans ses différentes missions au quotidien.

VOS MISSIONS :

  • Organisation des événements de fin de saison.
  • Accompagnement des services du club pour l’organisation de leurs événements.
  • Mise en place et suivi d’outils opérationnels (planification, interventions…).
  • Gestion des prestataires opérationnels du Parc des Princes.
  • Club des Licences.
  • Suivi des stocks (clés, mobiliers…).
  • Communication interne pour le service.

PROFIL RECHERCHÉ

  • Vous êtes dynamique et réactif
  • Vous aimez l’évènementiel
  • Vous êtes reconnu pour votre bonne élocution et votre aisance relationnelle
  • Vous êtes pro- actif
  • Vous avez une bonne capacité d’analyse, d’esprit de synthèse et faites preuve de polyvalence
  • Vous avez une très bonne maîtrise du Pack Office (Powerpoint, Excel, Outlook)

Type d’emploi:

Stagiaire (durée déterminée)

– Pour postuler, c’est ici.

