Offre Stage : Direction Opérationnelle (H/F) – PSG

Le Paris Saint-Germain recherche pour son département SESE un(e) Stagiaire opérationnel(le) (H/F), pour une durée de 6 mois à compter d’avril 2026.
Rattaché(e) à la direction opérationnelle du Parc des Princes, votre objectif sera d’aider la direction dans ses différentes missions au quotidien.
VOS MISSIONS :
- Organisation des événements de fin de saison.
- Accompagnement des services du club pour l’organisation de leurs événements.
- Mise en place et suivi d’outils opérationnels (planification, interventions…).
- Gestion des prestataires opérationnels du Parc des Princes.
- Club des Licences.
- Suivi des stocks (clés, mobiliers…).
- Communication interne pour le service.
PROFIL RECHERCHÉ
- Vous êtes dynamique et réactif
- Vous aimez l’évènementiel
- Vous êtes reconnu pour votre bonne élocution et votre aisance relationnelle
- Vous êtes pro- actif
- Vous avez une bonne capacité d’analyse, d’esprit de synthèse et faites preuve de polyvalence
- Vous avez une très bonne maîtrise du Pack Office (Powerpoint, Excel, Outlook)
Type d’emploi:
Stagiaire (durée déterminée)
– Pour postuler, c’est ici.