Offre Stage : Assistant(e) Marketing Digital & Communication (H/F) – Groupe Eurosports Diffusion

Missions

Accompagné par la Responsable Communication, tu auras pour rôle d’accroître la notoriété digitale des deux marques et de faire grandir leur communauté sur les réseaux sociaux. Ton rôle, en tant qu’ambassadeur·rice de nos marques, sera d’incarner leurs valeurs et d’améliorer l’expérience consommateur grâce aux missions suivantes :

1. Animation et gestion des réseaux sociaux (Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube)

– Mise en place des actions pour générer de l’engagement, développer l’audience :

o Mise en place d’un planning éditorial

o Réalisation de contenus engageants et créatifs

o Coordination avec les athlètes pour créer du contenu en lien avec l’actualité de la marque et de ces derniers

o Diffuser les campagnes de marketing commercial

o Mise en place de campagne média et d’acquisition

– Analyse des campagnes et suivi des données (KPIs) :

o Formaliser et suivre les actions mises en place

o Proposer des plans d’amélioration des actions

– Veille concurrentielle : athlètes, tendances, contenus, …

2. Création de contenus

– Rédaction d’articles pour le blog

– Production de contenus visuels (photos et vidéos) à destination du site internet et des réseaux sociaux

– Coordination avec le pôle évènementiel pour la création et le relai des activations sur les évènements

– Benchmark des tendances du marché de l’Outdoor