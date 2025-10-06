Offre Stage : Business Developer Stadium Tour (H/F) – PSG

Le Département Billetterie-Hospitalités du Paris Saint-Germain recherche un(e) Stagiaire Business Developer Stadium Tour (H/F). Cette offre de scène est à pourvoir dès que possible pour une durée de 6 mois.
Votre objectif sera de développer le chiffre d’affaires de l’activité Stadium Tour en prospectant de nouveaux clients et en contribuant à l’élaboration de la stratégie commerciale.
VOS MISSIONS :
Développement des affaires
- Vente de billetterie Stadium Tour auprès de « Groupes » (CSE – Associations – Collectivités – Étudiants – Clubs de football/handball…)
- Réaliser un travail de prospection (Téléphone, Courriel, RDV)
- Accroître la base de données clients
- Développer son réseau, en s’appuyant sur les prospects signés, afin de créer de nouvelles opportunités business
- Traiter les demandes entrantes sur les différents canaux externes et internes (Hotjar, service client, etc)
Reporting et suivi
- Gestion des outils de reporting (tableau général de suivi business)
- Assurer le suivi auprès de l’Administration des ventes pour les relances paiement
- Gestion des BDC (signature, mise à jour etc)
Production
- Participer à des permanences Stadium Tour ponctuellement
- Participer à l’amélioration de l’expérience client sur le parcours
- Coordonner avec le pôle production la réalisation des événements (mise à jour du tableau partagé et réunions régulières)
- Mise à jour du calendrier du parc
Stratégie
- Participer à l’élaboration et à la construction des offres Stadium Tour (Premium, Anniversaire, etc)
PROFIL RECHERCHÉ :
- Master 2 (école de commerce)
- Vous êtes reconnu(e) pour votre vivacité, votre sens de la négociation et votre relationnel.
- Vous bénéficiez d’au moins une expérience B to B et/ou événementielle
Type d’emploi:
Stagiaire (durée déterminée)
