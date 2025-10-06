Réseaux Sociaux

Restez au courant des nouvelles les plus importantes du sport business

Dans votre boite e-mail (1 fois par semaine).
Réseaux Sociaux
Linkedin Twitter Instagram Facebook
Annoncez sur SBB
Linkedin Twitter Instagram Facebook

Offre Stage : Business Developer Stadium Tour (H/F) – PSG

ParRessources Humaines
6 octobre 2025

Le Département Billetterie-Hospitalités du Paris Saint-Germain recherche un(e) Stagiaire Business Developer Stadium Tour (H/F). Cette offre de scène est à pourvoir dès que possible pour une durée de 6 mois.

Votre objectif sera de développer le chiffre d’affaires de l’activité Stadium Tour en prospectant de nouveaux clients et en contribuant à l’élaboration de la stratégie commerciale.

VOS MISSIONS :

Développement des affaires

  • Vente de billetterie Stadium Tour auprès de « Groupes » (CSE – Associations – Collectivités – Étudiants – Clubs de football/handball…)
  • Réaliser un travail de prospection (Téléphone, Courriel, RDV)
  • Accroître la base de données clients
  • Développer son réseau, en s’appuyant sur les prospects signés, afin de créer de nouvelles opportunités business
  • Traiter les demandes entrantes sur les différents canaux externes et internes (Hotjar, service client, etc)

Reporting et suivi

  • Gestion des outils de reporting (tableau général de suivi business)
  • Assurer le suivi auprès de l’Administration des ventes pour les relances paiement
  • Gestion des BDC (signature, mise à jour etc)

Production

  • Participer à des permanences Stadium Tour ponctuellement
  • Participer à l’amélioration de l’expérience client sur le parcours
  • Coordonner avec le pôle production la réalisation des événements (mise à jour du tableau partagé et réunions régulières)
  • Mise à jour du calendrier du parc

Stratégie

  • Participer à l’élaboration et à la construction des offres Stadium Tour (Premium, Anniversaire, etc)

PROFIL RECHERCHÉ :

  • Master 2 (école de commerce)
  • Vous êtes reconnu(e) pour votre vivacité, votre sens de la négociation et votre relationnel.
  • Vous bénéficiez d’au moins une expérience B to B et/ou événementielle

Type d’emploi:

Stagiaire (durée déterminée)

– Pour postuler, c’est ici.

ParRessources Humaines
Publié

Restez au courant des nouvelles les plus importantes du sport business

Dans votre boite e-mail (1 fois par semaine).

D'autres articles