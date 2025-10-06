Offre Stage : Business Developer Stadium Tour (H/F) – PSG

Le Département Billetterie-Hospitalités du Paris Saint-Germain recherche un(e) Stagiaire Business Developer Stadium Tour (H/F). Cette offre de scène est à pourvoir dès que possible pour une durée de 6 mois.

Votre objectif sera de développer le chiffre d’affaires de l’activité Stadium Tour en prospectant de nouveaux clients et en contribuant à l’élaboration de la stratégie commerciale.

VOS MISSIONS :

Développement des affaires

Vente de billetterie Stadium Tour auprès de « Groupes » (CSE – Associations – Collectivités – Étudiants – Clubs de football/handball…)

Réaliser un travail de prospection (Téléphone, Courriel, RDV)

Accroître la base de données clients

Développer son réseau, en s’appuyant sur les prospects signés, afin de créer de nouvelles opportunités business

Traiter les demandes entrantes sur les différents canaux externes et internes (Hotjar, service client, etc)

Reporting et suivi

Gestion des outils de reporting (tableau général de suivi business)

Assurer le suivi auprès de l’Administration des ventes pour les relances paiement

Gestion des BDC (signature, mise à jour etc)

Production

Participer à des permanences Stadium Tour ponctuellement

Participer à l’amélioration de l’expérience client sur le parcours

Coordonner avec le pôle production la réalisation des événements (mise à jour du tableau partagé et réunions régulières)

Mise à jour du calendrier du parc

Stratégie

Participer à l’élaboration et à la construction des offres Stadium Tour (Premium, Anniversaire, etc)

PROFIL RECHERCHÉ :

Master 2 (école de commerce)

Vous êtes reconnu(e) pour votre vivacité, votre sens de la négociation et votre relationnel.

Vous bénéficiez d’au moins une expérience B to B et/ou événementielle

Type d’emploi:

Stagiaire (durée déterminée)

– Pour postuler, c’est ici.