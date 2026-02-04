Offre Emploi CDI – Responsable Stratégie Médias & Talents (H/F) – SPK

SPK est un collectif d’experts passionnés par le sport et la créativité.

La mission : concevoir des expériences fortes et engageantes qui connectent les acteurs du sport à leurs publics, en combinant activation, contenu, innovation et storytelling.

Avec les différentes expertises, SPK accompagne les fédérations, ligues, clubs, équipementiers et marques dans leur stratégie d’activation et de communication.

Ta mission

Rattaché·e à la direction, tu construis et portes la trajectoire stratégique des médias SPK, en assurant l’alignement entre :

– l’ADN éditorial,

– les enjeux business,

– la réalité opérationnelle,

– et les opportunités de développement.

Tu es à la fois chef d’orchestre, référent stratégique et représentant des médias & talents auprès de nos partenaires.

Tes principales responsabilités

Stratégie & vision média

– Définir et piloter la vision éditoriale de chaque média SPK

– Construire et maintenir une feuille de route annuelle claire et priorisée

– Assurer une veille active sur les tendances sport, médias et contenus

– Représenter les médias & talents auprès des communautés, clients et partenaires

Management & pilotage éditorial

– Manager et accompagner le Coordinateur éditorial

– Garantir la qualité, la cohérence et le rythme des productions

– Structurer les méthodes, priorités et process éditoriaux

Projets structurants & développement

– Piloter les projets transversaux du pôle Médias

– Conduire les lancements éditoriaux majeurs

– Coordonner des projets d’analyse (ex. Football Metrics, Running Metrics)

– Identifier de nouveaux formats, concepts ou collaborations

Coordination transverse & interface stratégique

– Travailler étroitement avec la direction de la relation clients, la direction des opérations,le responsable business & développement et la régie.

– Arbitrer les projets à l’interface contenus / performance / business

– Garantir l’équilibre entre indépendance éditoriale et enjeux commerciaux

Suivi de la performance

– Analyser les performances des médias (audience, engagement, croissance)

– Identifier les leviers d’optimisation et proposer des actions concrètes

Profil recherché

Ce que tu sais faire

• Tu as une expérience confirmée dans un média, une régie, une agence ou un environnement sport/digital, avec une vraie exposition aux enjeux éditoriaux

• Tu comprends les mécaniques des plateformes, les formats, les usages et les codes des médias sportifs

• Tu sais construire une vision, la formaliser et la faire vivre dans le temps

• Tu es à l’aise avec la coordination de projets transverses, impliquant plusieurs interlocuteurs et arbitrages

• Tu sais lire, analyser et exploiter des indicateurs de performance média (audience, engagement, croissance)

• Tu maîtrises les outils collaboratifs et de pilotage (Loop, Furious, Teams…)

• Tu évolues sans difficulté dans un environnement francophone / anglophone

Ta manière de travailler

• Tu aimes donner du cadre sans brider la créativité

• Tu sais prioriser, trancher et assumer des choix stratégiques

• Tu es à l’aise dans le dialogue avec des profils très différents : éditorial, opérationnel, business, partenaires

• Tu es aussi bien dans la réflexion que sur le terrain, là où les médias se vivent et se représentent

Ce qui fera la différence

• Tu as un vrai goût pour le sport, ses cultures et ses écosystèmes

• Tu aimes construire sur la durée, structurer, faire évoluer un pôle

• Tu as envie de porter un rôle visible, avec une responsabilité réelle sur la trajectoire des médias

Pour postuler, c’est ici.