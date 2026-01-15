STAGE – Assistant(e) chef(fe) de projet événementiel (4 à 6 mois) – MCBox Events

La société MC Box Events est une agence événementielle, spécialisée dans la création, la réalisation et la logistique de petits et grands événements sportifs, culturels et musicaux sur toute la France.

Basée dans les Landes à Hossegor, à Rennes et Annecy, nos équipes de régisseurs et de chefs de projets sont expertes en gestion d’événements, en organisation, et en stratégie de logistique événementielle (transport, installation et régie).

En tant qu’assistant chef de projet, vous serez amené(e) à :

• Assister le chef de projet dans toutes les phases de l’événement (conception, organisation, suivi, évaluation) ;

• Réaliser des tâches administratives (rédaction de devis, suivi budgétaire, gestion des inscriptions) ;

• Effectuer des recherches sur les prestataires, les lieux ;

• Participer à la coordination des différents intervenants ;

• Mettre en œuvre des actions de communication autour de l’événement ;

• Participer activement aux tâches de préparation, de nettoyage, d’envoi, d’installation et de démontage du matériel sur les événements divers pour le compte de nos clients, dédié à leurs événements partout en France (Printemps de Bourges, 24H du Mans, Francofolies, compétitions de surf en France, Anglet Summer Fest, etc.).

Conditions :

– Stage de 4 à 6 mois à partir d’avril 2026 basé à Soorts-Hossegor (Landes)

– Stage rémunéré selon conditions en vigueur

– Mobilité : locale / nationale / internationale

– Profil dynamique, manuel, sportif, motivé et ambitieux dans le milieu de l’événementiel

Nous vous conseillons d’avoir un logement autour du siège de Hossegor pour candidater (pas de solution de logement proposé).

Pour plus de renseignements ou pour obtenir un rendez-vous, contactez-nous par mail à mathieu@mcboxevents.com.