Offre Stage – ASSISTANT(E) MARKETING & DEVELOPPEMENT – INFRONT

INFRONT est leader mondial sur la scène du marketing sportif. Connue pour son positionnement haut de gamme, la nsociété est une agence à la compétence globale, offrant une palette complète de services spécialisés dédiés au marché du sport : sponsoring, conseil stratégique, distribution de droits médias, hospitalité et organisation d’événements.

Nous vous proposons de rejoindre les équipes d’INFRONT FRANCE pour un stage de 6 mois au sein du département Marketing & Développement de l’agence. Vous serez notamment impliqué(e) sur une multitude de sports : rugby, basketball, football, handball…

MISSIONS PRINCIPALES :

• Co-pilotage de l’activation 360° d’un contrat Sponsoring d’un client de l’agence.

• Implication sur les réponses aux appels d’offres et les missions de conseil stratégique de l’agence.

• Participation à la création d’offres de partenariat pour des ayants-droits partenaires :

Rugby I Basketball I Football I Tennis I Etc…

• Mise à jour et optimisation de nos supports de vente : Sponsoring, Droits Médias et Hospitalités.

• Benchmarks et veille sur l’actualité du sport business.

QUALIFICATION :

Stage destiné aux étudiant(e)s de niveau Bac +4/5 de type ESC ou M2 Universitaire en Management du Sport.

Vous maitrisez l’usage du Pack Office : PowerPoint + Excel

Des notions sur la suite Adobe (Photoshop + InDesign) ainsi que CANVA seront fortement appréciées.

Vous avez une bonne maitrise de l’anglais.

Une bonne connaissance ainsi qu’un fort intérêt pour le secteur du sport business sont indispensables.

Vous êtes rigoureux(se), autonome, motivé(e) et créatif(ve).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Stage de 6 mois à temps plein

A pourvoir à compter du lundi 5 janvier 2026.

Lieu du stage : Boulogne-Billancourt

Station de métro Pont de Saint-Cloud (ligne 10)

Gratification mensuelle : 693€ + 50% de la carte de transport + titres restaurant (carte Swile)

CV & texte de motivation à adresser avant le 8 décembre 2025 à : hr.france@infrontsports.com

Pour en savoir plus sur Infront, rendez-vous sur : www.infront.sport