Offre Stage – Assistant(e) chef de projet & développement commercial H/F

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

Vous êtes plutôt joueur(euse) dans la vie et vous aimez le sport ? Alors cette offre est peut-être faite pour vous !

Feeling Sports (www.feelingsports.com), leader en France dans le domaine des jeux autour des événements sportifs, recherche un stagiaire dans le cadre de son développement commercial en France et à l’étranger.

Feeling Sports produit des jeux de « fan engagement » autour des plus grandes compétitions de sport (Top 14, Roland-Garros, Tournoi des Six Nations ou Tour de France notamment).

Feeling Sports se développe actuellement en proposant ses services auprès des fédérations, ligues, médias, sponsors, clubs ou entreprises, et ce sur différents sports et différents pays.

Afin de poursuivre ce développement, Feeling Sports cherche l’assistance d’un stagiaire en fin d’étude dynamique, motivé et autonome pour une durée de 6 mois. Une évolution rapide au sein de Feeling Sports est possible selon performance.

MISSIONS PRINCIPALES DU STAGE

Feeling Sports développe chaque année son activité dans de nouveaux sports, et enrichit son offre avec de nouveaux jeux innovants.

Les missions principales du stagiaire seront les suivantes :

1/ Gestion de projet :

Le/la stagiaire sera responsabilisé sur des projets (jeux de Fan Engagement dans le sport, et Corporate en entreprise) menés par Feeling Sports, et devra ainsi :

• Participer aux échanges avec le client et répondre à ses différentes demandes avant, pendant et après le lancement des différentes opérations ;

• Elaborer et définir les objectifs des projets confiés en collaboration avec le maître de stage et le client ;

• Planifier et coordonner les équipes internes impliquées dans le projet ;

• S’assurer de la satisfaction des clients en répondant à leurs besoins et attentes, et en effectuant un reporting interne précis et régulier.

2/ Développement commercial

Le/la stagiaire sera responsable du développement commercial d’un marché dédié, en vue d’accroître le portefeuille de clients de l’entreprise, et devra ainsi :

• Analyser les marchés confiés, en vue de détecter de nouveaux prospects ;

• Prendre contact et proposer des services « Feeling Sports » pour offrir une animation de qualité au Client autour d’un événement, en France comme à l’étranger ;

• Préparer et rédiger des propositions commerciales ;

• Participer à des éventuels appels d’offres ;

• Effectuer un reporting précis sur toutes les actions menées, et être force de proposition/d’amélioration concernant la méthodologie proposée.

VOTRE PROFIL

• Formation Bac +3 ou Bac +5 – stage de fin d’études uniquement ;

• Un excellent niveau d’Anglais est absolument indispensable (profil bilingue apprécié) car une partie de la démarche commerciale s’effectuera sur le marché étranger ;

• Vous êtes à l’aise avec les nouvelles technologies (web) ;

• Vous avez un excellent relationnel ;

• Vous êtes méthodique dans votre approche commerciale, rigoureux dans le reporting (utilisation CRM), stratégique et tenace dans la gestion des projets qui vous sont confiés.

VOS ATTENTES

Vous souhaitez un stage :

• Original, avec une grande variété de missions et qui évolue rapidement avec la société

• Responsabilisant, avec une grande autonomie et où vous mesurez l’impact immédiat de vos actions

• Qui vous permet d’apprendre rapidement, tout en agissant au contact direct de la direction d’une entreprise en forte croissance

• Dans une équipe jeune, bosseuse et passionnée

Ecrivez-nous à l’adresse contact@feelingsports.com (CV + lettre de motivation)

Gratification : 800€/mois (+ éventuelles commissions sur ventes effectuées) + remboursement de 50% de l’abonnement transport + Tickets restaurant

Lieu du stage : Lille

Début du stage : début Janvier ou Février 2026