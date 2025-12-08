STAGE ASSISTANT(E) MARKETING ACTIVATIONS / PLANNING STRATÉGIQUE

Notre agence Hopscotch SPORT, vertical sport du Groupe Hopscotch

Notre métier : le conseil stratégique et opérationnel auprès des annonceurs qui investissent dans le sponsoring sportif et le gaming

Nos principaux clients : Xbox, Orange, CNOSF, Amazon, DAZN, Lacoste, Alpine, FFF, LFP etc.

Au siège, sous la responsabilité du Directeur Business Intelligence & Activations, vous participez à la conception et à la mise en œuvre des stratégies clients :

• Participation aux réponses d’appel d’offre

• Conception des dossiers de réponse

• Analyses concurrentielles, analyses de marché et benchmarks

• Analyses de tendances (marketing, consommateur, digitales…)

• Suivi opérationnel et mise en place en lien avec les directeurs de clientèle

• Participation à l’élaboration de briefs créatifs

• Participation à l’écriture de recommandations stratégiques

• Veille quotidienne en lien avec les différents métiers de l’agence

PROFIL

Stage destiné aux étudiant(e)s de niveau Bac+5 (type ESC, spécialité Marketing)

Vous connaissez et aimez le sport et l’univers du gaming.

Vous êtes curieux (se), rigoureux (se), organisé(e), autonome et créatif(ve).

Vous êtes à l’aise pour rédiger des recommandations marketing & communication

Vous êtes très connecté(e) aux réseaux sociaux (X, Instagram, Twitch, TikTok,…) et en maitrisez les enjeux.

Vous maitrisez Powerpoint et la suite Office en général. La connaissance de Photoshop et des outils de l’IA est un plus.

Vous êtes à l’aise en Anglais (Ecrit et Oral)

CONDITIONS :

Stage de 6 mois, sous convention de stage, à temps plein (PAS D’ALTERNANCE), à pourvoir dès Janvier 2026.

Merci d’envoyer votre CV avec une Lettre de motivation en précisant la référence de l’annonce (dans l’objet du mail) à l’adresse suivante : dlessert@hopscotch.one

Poste basée à Paris 2e