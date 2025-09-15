Offre Emploi : Chargé de développement (H/F) – Fédération Française de Badminton

Employeur : Fédération Française de Badminton (FFBaD)

Lieu : Saint-Ouen (93400)

Type de contrat : CDI

Secteur : Développement territorial

Statut :Cadre

Avantages : 50% des titres restaurant, 50% de l’abonnement transport, mutuelle, CET, télétravail, accord de mobilité douce

Échéance : Poste à pourvoir dès que possible

MISSIONS PRINCIPALES

Coordonner, développer et animer le réseau des agents de développement de ligues et comités

Coordonner et développer la production d’outils nationaux au service des organes déconcentrés et des clubs

Coordonner la mise en œuvre du conseil des territoires expérimental

Coordonner la mise en œuvre du dialogue de gestion avec les ligues sur l’olympiade

Contribuer à la mise en œuvre du Projet Sportif Fédéral (campagne de soutien pour le développement de la pratique)

Contribuer aux actions sur le suivi des clubs et à la stratégie de création de clubs

Contribuer aux actions transversales du secteur

PROFIL RECHERCHÉ

Issu(e) d’un parcours d’enseignement supérieur (master 2 management des organisations sportives ou équivalent), vous vous appuyez sur une première expérience professionnelle réussie de 5 ans minimum au sein d’une association sportive ou d’une collectivité territoriale vous permettant d’appréhender les contours du poste proposé. Vous faites preuve de capacité d’écoute, d’autonomie et de capacité d’analyse. Vous êtes organisé, sensibilisé au travail en équipe, vous maîtrisez l’animation de réunions et le management de projet. Vous maîtrisez les outils informatiques.

Déplacements ponctuels à prévoir en semaine et le week-end sur l’ensemble du territoire national.

Votre CV et votre lettre de motivation sont à adresser par mail, à l’adresse suivante : recrutement@ffbad.or