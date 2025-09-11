Offre Emploi : Conseiller Technique National H/F : Fédération Française du Sport-Boules

Aux côtés des élus fédéraux, le conseiller technique national est particulièrement en charge du Développement, de l’Emploi et de la Formation.
Activités principales
· RESPONSABLE DE LA FORMATION FEDERALE
– Coordination de la politique de formation de la FFSB (Arbitres, Délégués, Educateurs, Animateurs Sport Santé…)
– Animation du réseau des formateurs
– Rédactions de contenus de formation
– Animations de modules de formation
– Gestion administrative des sessions de formation en collaboration avec le secrétariat de la FFSB.
· RESPONSABLE DE LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT
– Pilotage du projet de développement fédéral
– Coordination des animations envers les différents publics (féminines, jeunes, handicap, scolaire…)
– Relation étroite avec la cellule du pilotage de l’ANS-PSF
· PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE L’EMPLOI
– Coordination du suivi administratif des conseillers techniques
– Pilotage de la Formation professionnelle continue
– Gestion des différentes aides à l’emploi.
- Encadrement/management : oui
- Le poste est basé au siège de la FFSB.
Pour postuler, c’est ici.