Offre Emploi : Conseiller Technique National H/F : Fédération Française du Sport-Boules

Aux côtés des élus fédéraux, le conseiller technique national est particulièrement en charge du Développement, de l’Emploi et de la Formation.

Activités principales

· RESPONSABLE DE LA FORMATION FEDERALE

– Coordination de la politique de formation de la FFSB (Arbitres, Délégués, Educateurs, Animateurs Sport Santé…)

– Animation du réseau des formateurs

– Rédactions de contenus de formation

– Animations de modules de formation

– Gestion administrative des sessions de formation en collaboration avec le secrétariat de la FFSB.

· RESPONSABLE DE LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT

– Pilotage du projet de développement fédéral

– Coordination des animations envers les différents publics (féminines, jeunes, handicap, scolaire…)

– Relation étroite avec la cellule du pilotage de l’ANS-PSF

· PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE L’EMPLOI

– Coordination du suivi administratif des conseillers techniques

– Pilotage de la Formation professionnelle continue

– Gestion des différentes aides à l’emploi.

Encadrement/management : oui

Le poste est basé au siège de la FFSB.

Pour postuler, c’est ici.