Offre Emploi : Conseiller Technique National H/F : Fédération Française du Sport-Boules

ParRessources Humaines
11 septembre 2025

Aux côtés des élus fédéraux, le conseiller technique national est particulièrement en charge du Développement, de l’Emploi et de la Formation.

Activités principales 

· RESPONSABLE DE LA FORMATION FEDERALE
– Coordination de la politique de formation de la FFSB (Arbitres, Délégués, Educateurs, Animateurs Sport Santé…)
– Animation du réseau des formateurs
– Rédactions de contenus de formation
– Animations de modules de formation
– Gestion administrative des sessions de formation en collaboration avec le secrétariat de la FFSB.

· RESPONSABLE DE LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT
– Pilotage du projet de développement fédéral
– Coordination des animations envers les différents publics (féminines, jeunes, handicap, scolaire…)
– Relation étroite avec la cellule du pilotage de l’ANS-PSF

· PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE L’EMPLOI
– Coordination du suivi administratif des conseillers techniques
– Pilotage de la Formation professionnelle continue
– Gestion des différentes aides à l’emploi.

  • Encadrement/management : oui
  • Le poste est basé au siège de la FFSB.

Pour postuler, c’est ici.

