Offre Alternance : Assistant en production de contenus e-learning (H/F) – Fédération Française de Rugby

La Fédération Française de Rugby (FFR) recherche un assistant en production de contenus e-learning H/F, dans le cadre d’un contrat en alternance uniquement. Le poste, basé au siège de la Fédération Française de Rugby, à Linas-Marcoussis (91), est à pourvoir courant septembre 2025 et pour une durée d’un an.
Dans le cadre de sa stratégie de transformation digitale, la Fédération Française de Rugby (FFR), via son organisme de formation l’INEF, souhaite renforcer son équipe dédiée à la production de contenus e-learning et au développement de son centre de ressources numériques.
Ce poste vient en appui de la personne déjà en charge de la production de contenus, afin de répondre à l’un des objectifs prioritaires de la direction : proposer une offre de formation digitale variée, accessible et innovante, pour accompagner les acteurs du rugby dans le développement de leurs compétences.
Avantages
– Tickets restaurants
– Mutuelle
– 50% Transports
Missions
Sous la responsabilité de la directrice déléguée de l’INEF, vous participerez activement à la digitalisation des contenus pédagogiques et à la structuration du futur centre de ressources de la FFR.
Dans cette optique, vos principales missions seront :
Analyse des besoins pédagogiques :
- Recueillir et analyser les besoins des coordinateurs pédagogiques et des équipes ;
- Participer à la définition de solutions e-learning adaptées et innovantes.
Conception et production de contenus :
- Créer des parcours de formation sur Moodle ;
- Concevoir des supports variés (vidéos, quiz, scénarios interactifs, infographies, etc…) ;
- Utiliser des outils auteurs (Articulate, Vyond, H5P, Canva, Genially, etc…).
Amélioration de l’environnement d’apprentissage :
- Contribuer à l’ergonomie et à l’attractivité des espaces Moodle ;
- Proposer des formats innovants pour diversifier les expériences utilisateurs.
Participation au développement du centre de ressources :
- Contribuer à la création de ressources mutualisables au sein du futur centre de ressources de la FFR ;
- Documenter les méthodes de production et partager les bonnes pratiques.
Suivi et amélioration continue :
- Tester les contenus produits et recueillir les retours des utilisateurs ;
- Mettre en œuvre les améliorations nécessaires en lien avec les équipes.
Participation aux activités transversales de la direction :
- Collaborer avec le pôle administratif et pédagogique ;
- Participer aux réunions de coordination de la direction ;
- S’impliquer dans les projets et la communication institutionnels concourant au rayonnement de l’INEF (congrès, assemblées générales, forums, relation avec les ligues, etc…).
Profil
Vous vous apprêtez à intégrer un Master 2 orienté ingénierie pédagogique, pédagogie digitale, technologies de l’éducation ou conception de ressources e-learning ?
Et si en plus, la formation vous passionne… alors nous sommes sur la même longueur d’onde !
Vous adorez les projets bien ficelés, les plannings carrés, les tableaux Trello qui respirent l’ordre ? On vous comprend. Ici, le mode projet, c’est notre terrain de jeu !
Curieux(se), autonome, toujours prêt(e) à vous adapter, vous aimez apprendre autant qu’enseigner. Vous êtes un(e) vrai(e) caméléon des projets pédagogiques ; à la fois créatif(ve), rigoureux(se) et orienté(e) solutions.
Le « travail bien fait » n’est pas une option chez vous, c’est un état d’esprit.
Vous possédez un réel attrait pour le travail collectif : vous savez collaborer, proposer, créer et innover.
Votre relationnel fait mouche, votre sens de l’organisation impressionne, et vos idées font avancer les choses !
Les outils LMS (comme Moodle, que vous avez peut-être déjà dompté), H5P et les plateformes de création comme Articulate, Genially, Vyond ou Canva n’ont plus vraiment de secrets pour vous.
Et si, en plus, vous avez un petit côté designer graphique ou touche-à-tout du multimédia, alors là… vous marquez clairement des points !
- Pour postuler c’est ici.