Offre Alternance : Assistant en production de contenus e-learning (H/F) – Fédération Française de Rugby

La Fédération Française de Rugby (FFR) recherche un assistant en production de contenus e-learning H/F, dans le cadre d’un contrat en alternance uniquement . Le poste, basé au siège de la Fédération Française de Rugby, à Linas-Marcoussis (91), est à pourvoir courant septembre 2025 et pour une durée d’un an.

Dans le cadre de sa stratégie de transformation digitale, la Fédération Française de Rugby (FFR), via son organisme de formation l’INEF, souhaite renforcer son équipe dédiée à la production de contenus e-learning et au développement de son centre de ressources numériques.

Ce poste vient en appui de la personne déjà en charge de la production de contenus, afin de répondre à l’un des objectifs prioritaires de la direction : proposer une offre de formation digitale variée, accessible et innovante, pour accompagner les acteurs du rugby dans le développement de leurs compétences.