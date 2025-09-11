Offre Stage : Assistant(e) Activation Partenaires – Olympique de Marseille

Entre passion et performance, esprit d’équipe et grand challenge, l’Olympique de Marseille est une expérience de travail inédite en France. Véritable créateur de lien social partout dans le monde, notre ADN repose sur celui des grandes valeurs sportives.

En faisant partie de l’équipe, nous mettons tout en œuvre pour donner du sens à ton talent. À l’Olympique de Marseille nous faisons le choix de la raison, celui du cœur.

L’Olympique de Marseille recherche son(sa) futur(e) Assistant(e) Activation Partenaires

Ta feuille de Match

Sous la responsabilité du Responsable Activation, tu auras en charge les tâches suivantes :

Support logistique et opérationnelles des activations partenaires (matchs et hors matchs)

Coordination interne

Recommandations stratégiques et opérationnelles

Gestion de la partie merchandising partenaire

Gestion des accréditations

Suivi & inventaire des stocks maillots

Gestion de la billetterie partenaire

Réalisation des achats & refacturation partenaires

Suivi des livraisons des contreparties contractuelles

Veille stratégique sur les activations

Ton palmarès

Tu es étudiant(e) en Master Marketing/Management du Sport à la recherche d’un stage de 6 mois

Tu portes un intérêt particulier au sport.

Vous êtes dotés d’une première expérience significative idéalement dans le sport ;

Vous maitrisez parfaitement PowerPoint ;

Vous êtes rigoureux, bienveillant, organisé et créatif ;

Vous maitrisez l’anglais à l’écrit et à l’oral ;

Vous avez une bonne connaissance de l’OM et son environnement ;

Possibilité de travail le week-end et/ou en soirée en fonction des matchs et évènements ;

Anglais Technique Requis

Pour postuler, c’est ici.