Offre Emploi : Chargé d’Études Marketing et Offre Sponsoring (H/F) – RC Strasbourg Alsace

Le Racing Club de Strasbourg Alsace souhaite assoir son développement marketing par la création d’un nouveau poste de Chargé d’Études Marketing & Offre Sponsoring. Il/elle jouera un rôle important dans la construction de l’offre marketing BtoB à travers le pilotage d’études et l’analyse de données issues de sources diverses visant à une parfaite compréhension du marché, des marques et des publics. Il/elle accompagnera les équipes internes et les ayants-droits dans la construction de recommandations pertinentes visant à améliorer l’image du club, développer la visibilité et améliorer sa performance commerciale. Concrètement, il/elle pourra mettre à disposition ses compétences dans l’optimisation des offres marketing et des activations sponsoring, la construction d’offres de sponsoring et la valorisation des partenariats.

MISSIONS

1. Études & analyses de marché

Réalisation de veilles sectorielles et concurrentielles (tendances sponsoring, consommation, digital, médias).

Élaboration de fiches sectorielles à destination des équipes commerciales.

Analyse de l’environnement marketing des marques ciblées : notoriété, positionnement, valeurs, engagement RSE…

2. Recommandation stratégique & aide à la vente

Prise de brief client (marques ou clubs), formalisation des enjeux et objectifs.

Construction d’argumentaires marketing et de plans de communication intégrés.

Participation à la rédaction de dossiers de prospection et de présentations commerciales

Création de supports et outils d’aide à la vente (plaquettes, présentations, fiches produit…).

3. Suivi de performance & études d’impact

Analyse des études (LFP, Nielsen, audiences internationales etc…), retombées média, statistiques réseaux sociaux, etc.

Conception et suivi d’études d’opinion, d’études quantitatives et qualitatives afin de mesurer la satisfaction, la notoriété, l’image, l’engagement, etc

Appui à la rédaction de bilans marketing et activations partenaires

4. Intelligence commerciale & outils

Construction de tableaux de bords BI

Participation à l’amélioration continue des outils BI et CRM en collaboration avec les équipes data.

PROFIL RECHERCHÉ

FormationBac+5 (école de commerce, université) spécialisation marketing, intelligence économique, ou data.

Une spécialisation en marketing sportif ou une première expérience dans l’écosystème sport / entertainment est un plus.

Compétences

Excellente capacité d’analyse et de synthèse.

Bonne connaissance du secteur du sport business, des enjeux du sponsoring et des tendances de consommation.

Maîtrise avancée d’Excel & PowerPoint ; connaissance d’un outil de dataviz (Power BI, Tableau…) appréciée.

À l’aise avec les outils d’emailing, de gestion de contenu (CMS) et de CRM.

Bonne plume et rigueur dans la structuration des livrables.

Anglais professionnel requis.

Qualités personnelles

Curiosité, rigueur, créativité.

Sens du service et aisance relationnelle.

Appétence pour le travail en équipe pluridisciplinaire et en environnement agile.

Pour postuler, c’est ici.