Offre Emploi : Chargé d’Études Marketing et Offre Sponsoring (H/F) – RC Strasbourg Alsace

Le Racing Club de Strasbourg Alsace souhaite assoir son développement marketing par la création d’un nouveau poste de Chargé d’Études Marketing & Offre Sponsoring. Il/elle jouera un rôle important dans la construction de l’offre marketing BtoB à travers le pilotage d’études et l’analyse de données issues de sources diverses visant à une parfaite compréhension du marché, des marques et des publics. Il/elle accompagnera les équipes internes et les ayants-droits dans la construction de recommandations pertinentes visant à améliorer l’image du club, développer la visibilité et améliorer sa performance commerciale. Concrètement, il/elle pourra mettre à disposition ses compétences dans l’optimisation des offres marketing et des activations sponsoring, la construction d’offres de sponsoring et la valorisation des partenariats.
MISSIONS
1. Études & analyses de marché
- Réalisation de veilles sectorielles et concurrentielles (tendances sponsoring, consommation, digital, médias).
- Élaboration de fiches sectorielles à destination des équipes commerciales.
- Analyse de l’environnement marketing des marques ciblées : notoriété, positionnement, valeurs, engagement RSE…
2. Recommandation stratégique & aide à la vente
- Prise de brief client (marques ou clubs), formalisation des enjeux et objectifs.
- Construction d’argumentaires marketing et de plans de communication intégrés.
- Participation à la rédaction de dossiers de prospection et de présentations commerciales
- Création de supports et outils d’aide à la vente (plaquettes, présentations, fiches produit…).
3. Suivi de performance & études d’impact
- Analyse des études (LFP, Nielsen, audiences internationales etc…), retombées média, statistiques réseaux sociaux, etc.
- Conception et suivi d’études d’opinion, d’études quantitatives et qualitatives afin de mesurer la satisfaction, la notoriété, l’image, l’engagement, etc
- Appui à la rédaction de bilans marketing et activations partenaires
4. Intelligence commerciale & outils
- Construction de tableaux de bords BI
- Participation à l’amélioration continue des outils BI et CRM en collaboration avec les équipes data.
PROFIL RECHERCHÉ
- FormationBac+5 (école de commerce, université) spécialisation marketing, intelligence économique, ou data.
- Une spécialisation en marketing sportif ou une première expérience dans l’écosystème sport / entertainment est un plus.
Compétences
- Excellente capacité d’analyse et de synthèse.
- Bonne connaissance du secteur du sport business, des enjeux du sponsoring et des tendances de consommation.
- Maîtrise avancée d’Excel & PowerPoint ; connaissance d’un outil de dataviz (Power BI, Tableau…) appréciée.
- À l’aise avec les outils d’emailing, de gestion de contenu (CMS) et de CRM.
- Bonne plume et rigueur dans la structuration des livrables.
- Anglais professionnel requis.
Qualités personnelles
- Curiosité, rigueur, créativité.
- Sens du service et aisance relationnelle.
- Appétence pour le travail en équipe pluridisciplinaire et en environnement agile.
