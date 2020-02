Offre Emploi : Chargé d’Hébergement – A.S.O.

Finalité du poste :

Rattaché(e) au Responsable de Service Transport et Hébergement, vous êtes chargé(e) d’assurer la mise en œuvre du dispositif logistique en matière d’hébergement dans le cadre des épreuves sportives organisées par A.S.O. (à titre principal cyclisme et épreuves grand public).

Missions :

Gestion des hébergements :

– Collecter les besoins en hébergement pour les équipes sportives et les directions concernées

– Participer à l’élaboration du cahier des charges en fonction des besoins et budgets par épreuve

– Rechercher, négocier et réserver les chambres d’hôtel

– Assurer la gestion de la logistique hébergement :

o répartir le personnel de l’organisation ainsi que les sportifs dans les différents hôtels sélectionnés,

o informer les hôteliers,

o émettre les vouchers, etc.

– Dans le cadre de certaines épreuves sportives désignées par le Responsable de service, assurer la coordination du service Hébergement sur le terrain

– Prospecter de nouveaux établissements hôteliers

Gestion administrative :

– Réception et vérification des factures fournisseurs avant validation par le Responsable de service

– Suivi des dépenses.

– Rédaction de documents d’information divers

– Organisation de réunions

Profil recherché

– Formation supérieure de niveau BAC + 4/5

– Première expérience professionnelle souhaitée idéalement dans le tourisme et/ou l’hôtellerie

– Connaissance de l’univers de l’événementiel sportif

– Anglais courant. L’allemand serait un plus.

– Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint)

– Capacité à travailler de façon autonome ainsi qu’en mode projet

– Aisance rédactionnelle et relationnelle, réactivité, esprit d’analyse et de synthèse, rigueur et organisation

– Travail d’équipe, investigation, force de proposition

