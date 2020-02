Offre Emploi : Responsable Animation et Activités – GOPARK

LA SOCIETE :

Envie d’intégrer une structure dynamique dans le domaine du sport et du loisir, et faire partie d’une équipe jeune et talentueuse ?

Rejoignez GOPARK, plus grand complexe de paintball de France !

GOPARK propose également du foot en salle, des prestations sur des structures gonflables (babyfoot humain, rodéo mécanique, course à l’escalade, combat de sumos…), du team building, du footbulle et prochainement bien plus encore…

MISSIONS :

Rattaché au responsable de site (Pontoise) et au directeur, le responsable animation et activités aura pour mission principale la gestion opérationnelle des différentes activités proposées par l’entreprise. Il saura recruter, encadrer, former et gérer une équipe de 15 à 20 animateurs. Gérer les plannings et les contrats de son équipe. En recherche permanente de satisfaction clientèle, vous serez également garant de la logistique matérielle, de l’entretien et supervision des installations et aménagements liés aux activités.

PROFIL :

Vous avez une première expérience significative dans le domaine du sport / loisir et du management.

D’un leadership naturel, toujours de bonne humeur, vous savez développer la cohésion et l’esprit d’équipe, ainsi que l’organisation des journées.

Motivé et dynamique, vous animerez, dans un environnement ludique, des activités envers de nombreux publics (enfants, adultes, entreprises, futurs mariés…).

Vous êtes titulaire d’un Bac +3, ainsi que du permis de conduire (et du véhicule qui va avec).

Le BAFA et des talents de « bricoleur » serait un plus.

INFOS :

Contrat : CDI

Travail le soir et week-end

Envoyez vos candidatures à : mathieu@gopark.fr