Offre de Stage : Assistant Chef de Projet – Sagcom

STAGE CONVENTIONNÉ – ASSISTANT CHEF DE PROJET

Stage de 6 mois, à pourvoir à partir d’Avril 2020

LE MANS (72)

QUELQUES MOTS SUR L’ AGENCE

Sagcom est une société familiale, spécialisée depuis plus de 30 ans dans l’organisation de rencontres professionnelles par le sport. Nos événements sportifs axés principalement autour du Golf, du Karting et du Sport Automobile sont exclusivement réservés aux professionnels de la Grande Distribution et de la Restauration hors domicile.

Nous concevons des rendez-vous annuels sur mesure et prestigieux permettant à nos clients de développer un réseau professionnel dans une ambiance sportive et conviviale.

VOS MISSIONS

Vous êtes chargé d’assister les chefs de projets sur les différents événements sportifs

organisés par l’agence (golf, karting, sport automobile, 24h du Mans, team building) de la

préparation à la réalisation.

Vous êtes force de proposition à l’organisation des événements et aux missions qui vous

sont confiées.

Missions principales

• Participer à la préparation logistique des événements

• Assurer la relation fournisseurs et prestataires

• Élaborer de nouvelles animations

• Gestion du suivi informatique et administratif des opérations

• Assurer la relation clientèle / relation avec le lieu d’accueil des événements

• Gérer la mise en place, le suivi et contrôle des opérations

• Aide opérationnelle (installation du matériel, suivi des livraisons, mise en avant des

produits partenaires…)

• Bilans et comptes rendus d’opérations

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant dans le management et l’événementiel sportif, la communication, le marketing de Bac +3 à Bac +5

Dynamique, curieux, réactif, rigoureux, motivé et autonome

Maîtrise informatique (Powerpoint, Excel, Word)

Être un(e) h/f de terrain et de contacts clients

À l’écoute, motivé(e) par le travail d’équipe et la prise d’initiatives

La maîtrise de l’anglais est un plus

Le permis B est un plus

CONTACT

Envoyez votre CV et lettre de motivation à Jean-Baptiste Besnard : jbbesnard@sagcom.fr