Offre de Stage : Assistant Chargé d’étude Média et Opinion – Nielsen Sports France

NIELSEN SPORTS FRANCE

STAGIAIRE ASSISTANT CHARGÉ D’ÉTUDE MÉDIA ET OPINION – Poste basé à Neuilly-sur-Seine (92)

Leader mondial des études en marketing, The Nielsen Company mesure et analyse les dynamiques de marchés et le comportement d’achat des Consommateurs dans plus de 100 pays.

Nielsen Sports est le premier fournisseur d’études et insights au sein de l’industrie du sport en pleine croissance et offre la source de données la plus fiable et indépendante du marché, ainsi que la vision la plus complète sur les tendances et habitudes des consommateurs à travers le monde. Nielsen Sports, qui combine des solutions allant de l’efficacité sponsoring aux données des fans, avec une compréhension aiguë du comportement des consommateurs et de la consommation de médias, offre un positionnement unique pour contribuer à la croissance des entreprises par le marketing sportif. L’analyse de visibilité des marques et les indicateurs de Nielsen Sports sont considérés comme les références du marché mondial du sport. La combinaison des données de sponsoring avec les intentions d’achat et vente réelles, fournira aux plus de 1700 clients Nielsen des solutions uniques, puissantes et intégrées, leur permettant de prendre de meilleures décisions.

Dans le cadre de son développement, Nielsen Sports France recherche un(e) stagiaire Assistant chargé d’étude Média et Opinion. Au sein du département Client Services, vous serez amené(e) à travailler sur les problématiques marketing / communication / business des grands annonceurs du sport, des institutions sportives, des organisateurs d’événements ou des médias.

VOS MISSIONS

Sous la responsabilité d’un Account Manager, vos missions sont les suivantes :

1. Analyse des données :

Traitement, contrôle et analyse des données médias (durée de couverture, audiences, visibilité et valorisation sponsoring…) sur tous les médias (TV, Presse, Web, Réseaux Sociaux) depuis la phrase de production jusqu’à la livraison finale

Mise en perspective des données pour pouvoir les interpréter

Aide ponctuelle à la réalisation d’études de Market Research (élaboration du questionnaire, contrôle des données, suivi de la réalisation de l’étude, etc.) et de consulting

2. Réalisation de rapports :

– Réalisation de rapports médias commentés à destination de nos clients (en français et anglais)

– Rédaction des synthèses de rapport et participation à l’élaboration des recommandations marketing

FORMATIONS ET EXPÉRIENCES SOUHAITÉES

Etudiant(e) Bac+4 à Bac+5, école de commerce ou universités (spécialisation marketing, communication…)

Une première expérience dans un institut d’études ou à travers des cas d’école pertinents serait un plus

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES

Parfaite maîtrise des outils informatiques (Excel et Powerpoint notamment)

Grande rigueur, autonomie et dynamisme

Esprit analytique et excellente capacité de synthèse

Anglais courant impératif

Bon relationnel

Aisance rédactionnelle

Très bonne connaissance du sport et du marketing sportif

DUREE ET INDEMNITES

Stage conventionné à partir de début mars 2020 pour une durée de 6 mois

Indemnisation : 600€ à 800€ selon profil + remboursement 50% du titre de transport

Pour postuler, veuillez adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation), en précisant la référence du poste, directement à l’adresse suivante : nielsensports.stage@nielsen.com