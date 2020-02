Offre Emploi : Chargé(e) de Communication, Partenariats Médias – A.S.O.

Finalité du poste :

Au sein de la Direction Médias, vous participez à la mise en œuvre des partenariats médias et à la réalisation des campagnes médias (print, digital, radio, TV) dans le cadre des évènements organisés par A.S.O. (Tour de France, Schneider Electric Marathon de Paris, Dakar, The Mud Day…).

Missions principales :

Réflexion et élaboration des plans de promotion média :

– Assister les Chefs de Projet du Département dans la définition promotion médias des événements gérés en fonction des enjeux assignés aux épreuves ;

– Négocier des accords de partenariats et d’échanges avec les médias, les marques fortes ;

– Mettre en place des offres et services additionnels avec les partenaires existants ;

– Faire des appels d’offres & de challenger nos partenariats existants.

Réalisation des plans de promotion :

– Elaborer les médias planning (dates de parutions, dates de bouclage etc.) et synthétiser un document plan de communication

– Définir la répartition des espaces publicitaires en collaboration avec les chefs de projet et en accord avec les objectifs de communication

– Briefer un graphiste externe pour mettre aux formats les visuels (print, web)

– Valider les supports de communication avec les différentes directions et les envoyer aux supports médias concernés

– Suivre la réalisation et veiller au respect du planning

– Contacter les supports de diffusion (TV, radio, presse, affichage, digitale) pour la mise à jour des infos médias, récupération des calendriers de parutions et des infos techniques

– Contrôler les publications (suivi des parutions et des campagnes de promotion)

Servicing des partenariats médias, assurer le suivi de la mise en œuvre des opérations liées aux partenariats promotion médias :

– Suivre les contrats

– Valider la visibilité et le marquage

– Créer et envoyer les accréditations

– Suivre la mise en place des programmes hospitalités

– Suivre les dotations de dossards

– Accompagner les partenaires sur la production de contenu éditorial

– Coordonner la mise en place des activations terrain (stands, animations, échantillonnage)

Pilotage : Réalisation des débriefings et des bilans des plans de promotion médias :

– Réaliser des documents de débriefing ;

– Mesurer l’efficacité des campagnes ;

– Recommander des points d’améliorations pour l’année suivante.

Profil recherché :

– Formation supérieure en École de commerce/communication ou Université, spécialisée en communication et marketing avec une sensibilité digitale

– Expériences professionnelles de 2 à 3 ans en communication/médias planning, idéalement en agence médias

– Connaissance de l’univers des médias et de l’événementiel sportif

– Anglais courant

– Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint)

– Capacité à travailler de façon autonome ainsi qu’en mode projet

– Aisance rédactionnelle et relationnelle, réactivité, esprit d’analyse et de synthèse, rigueur et organisation

– Travail d’équipe, investigation, force de proposition

Pour postuler : https://aso.simply-jobs.fr/435/1/charge-de-communication-partenariats-medias-h-f