Offre Emploi : Chargé(e) de communication, relations presse – Equipe cycliste Groupama-FDJ

CHARGE(E) DE COMMUNICATION – RELATIONS PRESSE

CDI – Télétravail possible – Déplacements en France ou à l’étranger – Expérience > 2 ans

Nous recherchons un(e) attaché(e) de presse pour rejoindre notre équipe. Vous travaillerez en binôme avec un autre attaché de presse expérimenté. Vous ferez également partie intégrante du Pôle Communication, aux côtés de notre Directeur Communication et Marketing, et des différentes équipes en charge des contreparties Sponsors – Partenaires et du marketing.

L’Attaché de presse de l’équipe cycliste joue un rôle clé dans la diffusion, l’animation et la réalisation de l’information. Il contribue et applique la stratégie de relations presse définie par le Pôle Communication en coordination avec les sponsors-titre et la Direction Générale. Il centralise les demandes des médias, les priorise, propose des sujets sur l’équipe, gère les interviews, l’écriture des communiqués de presse. Il participe à de nombreux jours de course (plus de 90 jours). Il est également le représentant du Pôle Communication sur les courses.

Missions principales :

• Rédaction et diffusion de communiqués de presse

• Gestion des sollicitations médiatiques

• Accompagnement à la prise de parole et à la gestion de l’image des coureurs et de la direction de l’équipe

• Rédaction des éléments de langage en amont des moments clé

• Organisation de campagnes de relations presse

• Organisation de conférences et points presse

• Création d’une veille média et diffusion des revues de presse

• Analyse de la portée médiatique des évènements et des campagnes de communication

• Création de contenu lors des déplacements avec l’équipe (photos, vidéos…)

• Coordination des publications digitales et éditoriales

• Contribution aux contreparties des Sponsors et Partenaires ;

• Coordination des différents prestataires (community manager, rédacteur, photographes…) ;

Profil recherché :

• De formation supérieure avec une expérience réussie à un poste similaire, idéalement dans le secteur du sport

• Connaissance du monde du cyclisme et de ses acteurs

• Connaissance du milieu de la presse et de son fonctionnement

• Capacité d’organisation, de flexibilité et de polyvalence sur le terrain

• Maîtrise de l’anglais

• Maitrise des outils traditionnels de bureautique (tableur, logiciels de présentation), connaissance élémentaire de Photoshop et d’un logiciel de montage vidéo.

• Sensibilité pour la photographie et la vidéo

• Maîtrise de l’univers du digital et des réseaux sociaux

• Permis B

Poste à pourvoir : dès que possible, avant le 31/07/2024

CV et lettre de motivation à transmettre à : david.lebourdiec@equipegroupamafdj.fr

Date limite de réception des candidatures : 15/06/2024