Offre Emploi : Médecin – Olympique de Marseille

Rejoignez le plus populaire des clubs français.

Entre passion et performance, esprit d’équipe et grand challenge, l’Olympique de Marseille est une expérience de travail inédite en France. Véritable créateur de lien social partout dans le monde, notre ADN repose sur celui des grandes valeurs sportives. Conscients du rôle que nous pouvons jouer dans la conduite du changement, nous sommes engagés dans une démarche RSE certifiée qui garantit la prise en compte d’enjeux sociaux et environnementaux.

En faisant partie de l’équipe, nous mettons tout en œuvre pour donner du sens à votre talent. À l’Olympique de Marseille nous faisons le choix de la raison, celui du cœur.

L’Olympique de Marseille recherche son/sa futur(e) médecin du sport pour son équipe réserve (PRO2).

Poste à pourvoir ASAP – Temps partiel 50%

Votre Match :

Soutien à la prise en charge médicale de l’équipe réserve et des équipes du centre de formation /

– Participer à l’encadrement des matchs à domicile du groupe PRO2

– Être présent pendant les activités sportives d’entraînement ou de compétition auxquelles participe l’équipe réserve et le centre de formation

– Effectuer tout acte relevant de sa compétence professionnelle auprès des sportifs du centre, avant, pendant et après les entraînements

Votre Palmarès :

Médecin du sport avec FST ou DESC de médecine du sport (ou équivalent)

Expérience réussie dans un environnement sportif de haut niveau, idéalement dans un centre de formation

Disponibilité à prévoir en semaine et le week-end

Pour postuler, c’est ici.