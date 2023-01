Offre Emploi : Chef de projet Événements Grand Public – Playground Event

Le pôle Evénements Grand Public conçoit, produit et réalise plus de 10 événements sportifs à destination du grand public chaque année, principalement autour du running et du vélo.

Sous la supervision du directeur du pôle « Production d’événements », vous aurez la tâche de piloter certains projets et événements, de la phase de planification jusqu’à sa clôture.

Sa mission s’effectuera en trois phases :

1/ Phase de planification :

Production :

Utilisation et mise à jour des outils de suivi de projet (rétro-planning, budget prévisionnel, task list) ;

Recherche de prestataires ;

Réalisation de plans de mise en sécurité du parcours ;

Définition des besoins logistiques relatifs à la sécurité du parcours ;

Suivi des préconisations préfectorales et des points de déviation ;

Définition des besoins signalétique et production des éléments ;

Définition des besoins humains et recrutement du staff complémentaire ;

Rédaction des road-book technique ;

Prospection et choix des prestataires techniques ;

Logistique :

Gestion des achats/locations de matériel logistique ;

2/ La phase de réalisation ;

Coordination des prestataires et respect des cahiers de charges ;

Accueil et gestion des prestataires ;

Gestion du montage du parcours (plannings, équipes) ;

Gestion opérationnelle le jour de l’événement ;

Gestion du démontage du parcours (planning, équipes).

3/ La phase de clôture :

Inventaire des stocks :

Réalisation d’un bilan avec les prestataires.

Profil recherché

Expériences et connaissances

3-5 ans d’expérience dans l’évènementiel sportif

Qualités

Pragmatisme et sens de la logique et de l’optimisation

Sens du service client et aisance relationnelle, Rigueur

Forte capacité d’adaptation en fonction des événements et des missions

Excellent rédactionnel

Dynamisme / Positive Attitude

Travail en équipe, Polyvalence

Langues

Français

Anglais (opérationnel)

Compétences

Compétences informatiques :

Elaboration d’outils de coordination

Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Power Point).

Outils bureautiques de base (client email, Internet, …).

Etre titulaire du permis de conduire (permis B) serait un plus.

Organisation du poste

Poste basé à Paris 13e

Déplacements à prévoir en fonction des évènements

Mobilisation le week-end en fonction des évènements

Contact : r.larson@playground-event.fr