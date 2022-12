Offre Emploi : Sponsoring Sales Senior Manager Stade Français Paris – SPORTFIVE

Placé(e) sous la responsabilité du/de la Directeur-rice Commercial.e du SFP Promotion, et au sein des locaux du club mis à notre disposition, le/la Responsable Sponsoring participera au développement commercial du SFP/SPORTFIVE.

MISSIONS PRINCIPALES (NON EXHAUSTIVES)

– Organiser, gérer et développer l’activité du pôle Sponsoring de la Business Unit SFP Promotion en charge de la commercialisation de l’intégralité des produits et supports marketing du Stade Français Paris ;

– Elaborer, développer et assurer la mise en œuvre des produits marketing et prestations susceptibles d’être commercialisés et/ou exploités par le SFP Promotion ;

– Elaboration et mise en œuvre de la stratégie de prospection commerciale ;

– Commercialiser directement les différents produits et supports marketing du Stade Français Paris et de SPORTFIVE EMEA. La priorité du Salarié concernera les produits du SFP ;

– Participer à l’action commerciale de l’équipe avec la gestion d’un portefeuille clients/prospects en direct : prospection, présentation de l’offre, négociation et finalisation contractuelle.

– Assurer la gestion, la coordination et la bonne exécution des dispositifs contractuels et opérations marketing des partenaires du SFP, en collaboration notamment avec les départements évènementiels, marketing et servicing, et préparer les plans d’actions nécessaires ;

– Participer activement au recouvrement des impayés auprès des partenaires, en lien avec le département comptabilité ;

– Participer à la réflexion de la stratégie commerciale et à la définition des plans d’actions annuels, ainsi qu’à l’élaboration des objectifs déterminés lors de chaque saison sportive ;

– Régler les litiges clients, en lien avec le/la Directeur-rice Commercial.e de la Business Unit SFP Promotion ;

– Assurer le reporting de l’activité du Pôle Sponsoring à la Direction de la Business Unit SFP Promotion

– Veiller à la saisie dans l’outil CRM de gestion commerciale de l’entreprise de l’intégralité des opportunités de commercialisation, des rendez-vous clients, des ventes réalisées, etc. dans le respect de la législation et réglementation en vigueur, ainsi que du champ de compétence attribué

PROFIL

Formation :

Diplômé.e d’un Bac + 2 type BTS ou Universitaire

Expérience : Minimum 5 ans d’expérience sur un poste similaire

Langue : Anglais courant oral et écrit indispensable

Informatique : Maitrise du pack Office

Qualités :

Un très bon relationnel

Parfaite compréhension des métiers et enjeux du milieu du sport

Capacité à convaincre et influencer

Résistance à la pression et sens des objectifs

Organisation et rigueur

Créativité, force de proposition

Esprit de compétition

Mobilité et disponibilité

Management d’équipe

CONTACT : fr.drh@sportfive.com