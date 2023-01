Offre Emploi : Chef de Projet Billetterie (H/F) – Wetix Agency

Wetix Agency propose aux professionnels une offre complète et unique de logiciels et de services dédiés à la billetterie. La société accompagne depuis plusieurs années les détenteurs de droits événementiels sportifs et culturels, en mettant à disposition des expertises en ingénierie informatique, en gestion billetterie et en relation clients, dans le but d’atteindre les objectifs de fréquentation et de chiffre d’affaires. Nous avons œuvré pour le compte de plusieurs événements sportifs majeurs comme la “Coupe du Monde de Rugby France 2007” ou la “Coupe du monde de football féminine 2019”, mais aussi de grands événements culturels, des concerts importants et des sites multi-événements.

Nos clients principaux : Fédération Française de Football, Paris Saint-Germain, Grand Prix de France de Formule 1, Fédération Française de Basket-ball, Fédération Française de Handball, LOSC, FC Metz, France Galop, Rugby World Cup France 2023…

Depuis plusieurs mois, l’événement planétaire qui se déroulera à Paris en 2024, nous a sélectionné en collaboration avec la société Two Circles afin de les accompagner dans la définition de la stratégie, la gestion et l’administration de leur billetterie pour les Sports Olympiques et Paralympiques.

Afin de nous accompagner dans nos nombreuses missions, Wetix Agency recherche un(e) Chef(fe) de Projet Billetterie pour assurer le paramétrage des solutions billetterie, la gestion des quotas, la gestion des ventes et la coordination opérationnelle.

Au quotidien vous accompagnerez le manager des opérations sur les missions suivantes :

– Paramétrage de base des solutions de billetterie (front office & back office) ;

– Administration et optimisation des capacités et des quotas alloués aux clients ;

– Gérer le paramétrage des phases de vente à destination des différents publics (loteries, préventes, ventes exclusives…) ;

– Veiller à la création précise des plans des places de tous les sites dans la Solution de billetterie ;

– Pointer et vérifier sur site les sièges (sites existants et temporaires) ;

– Finaliser la configuration précise de tous les sites et de toutes les sessions en indiquant les plans des sites dans la Solution ;

– Participer aux Tests Events ;

– Déployer la gestion opérationnelle de la billetterie sur site ;

– Gérer la relation commerciale et opérationnelle avec les clients ;

– Assurer la mise en place et le suivi de la prestation dans les différents services de l’entreprise (marketing, centre de relation clients, commercialisation B2B…) ;

– Assurer le suivi administratif et comptable des ventes ;

– Formaliser des recommandations stratégiques liées à la billetterie (Définition des produits, des prix, des modes de commercialisation, des opérations spéciales)…

Profil recherché

Formation : BAC +3 minimum ;

Maîtrise de la suite office (Excel, Powerpoint notamment) ;

Disponibilité sur évènements ;

Maîtrise de l’anglais ;

La connaissance des réflexes métiers et logiciels du marché de la billetterie et du contrôle d’accès serait appréciée.

Qualités personnelles :

Très bon relationnel ;

Dynamisme ;

Esprit d’équipe ;

Sens de l’organisation ;

Rigueur ;

Capacité d’adaptation ;

Autonomie et proactivité.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation d’handicap.

Contact : paul.leneveu@wetix-agency.fr