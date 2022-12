Offre de Stage : Assistant Servicing OL – SPORTFIVE

SPORTFIVE est une agence internationale de marketing sportif s’appuyant sur un réseau de 1200 experts locaux basés dans 15 pays à travers le Monde et agissant dans le football, le golf, l’eSports, les sports automobiles, le basket-ball, le tennis, le hockey sur glace, les évènements multisports, le handball, le rugby….. En tant que leader du marché et avec l’orientation client et l’intelligence des données au cœur de nos activités, nous avons pour objectif d’être l’agence la plus progressiste et la plus respectée dans le domaine du sport.

Vos missions seront les suivantes :

Responsable de l’organisation complète du Challenge Emirates Destination Dubaï

Accompagnement et conseil auprès de certains partenaires de l’OL dans leurs activations sponsoring

Reporting auprès de certains partenaires de l’OL sur leurs activations sponsoring passées

VOTRE PROFIL

Excellent relationnel, autonome, réactif(ve) et force de propositions

Grand intérêt pour le sport en général et pour ses enjeux économiques

Il s’agit d’un stage conventionné de 6 mois, à temps-plein et basé à Lyon-Décines.

CONTACT : tluthi@ol.fr