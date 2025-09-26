Offre Emploi : Conseiller.ière Technique National.e – Fédération Française de Triathlon

Aux côtés des élus fédéraux et sous l’autorité fonctionnelle du directeur technique national, le conseiller technique national est chargé de mission sur le secteur du développement et de la formation.
Concernant sur le secteur du développement :
Développer la pratique des jeunes = 50%
·Contribuer au développement numérique de l’outil wikitri ;
·Assurer une veille du Class Tri ;
·Accompagner les clubs dans leur structuration à travers la labellisation des écoles de triathlon et de raid ;
Profil recherché
Savoirs
·Connaître les politiques publiques relatives au développement des pratiques
·Connaître les partenaires institutionnels du mouvement sportif
·Connaître les composantes de l’activité triathlon (environnement institutionnel spécifique : acteurs et fonctionnement).
Savoirs faire
·Savoir utiliser les outils informatiques numériques, les logiciels bureautiques et les logiciels métier.
·Savoir coordonner et animer une équipe dans le respect des fonctions de chacun.
·Savoir se conformer et mettre en œuvre les procédures.
·Savoir identifier les enjeux propres à chaque acteur dans un environnement complexe.
Savoirs être
·Savoir faire preuve d’une grande capacité relationnelle et d’une grande capacité d’adaptation.
·Savoir s’impliquer dans un travail d’équipe.
·Savoir respecter le code de déontologie.
·Savoir s’engager avec professionnalisme dans l’environnement associatif.
·Savoir faire preuve de discrétion, de réserve et de discernement dans l’analyse des situations et la prise de décision.
·Savoir faire preuve de stabilité émotionnelle en situation métier.
Expérience professionnelle :
Disposer d’une expérience dans le champ de la formation.
Formation :
Adaptation au cadre d’emploi en relation avec les agents du secteur formation de la fédération.
Personnes à contacter
- slecat@fftri.com
- glabbe@fftri.com