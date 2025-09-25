Offre Emploi : Coordonnateur des opérations médiatiques – UEFA

Informations sur l’emploi
Division/Unité : Opérations et événements des compétitions de clubs / Opérations commerciales
Type de contrat : Durée maximale
Date de début : dès que possible
Date de fin : 31/08/2028
Date limite de candidature : 05/10/2025
Objectif principal
Assurer une expérience fluide pour tous les acteurs des médias – depuis leur inscription sur le portail des médias de l’UEFA jusqu’aux demandes de présence aux matchs et à la prestation de services sur place – tout en contribuant à d’autres tâches opérationnelles des médias et en soutenant la diffusion des matchs tout au long de la saison, dans toutes les compétitions.
Principales responsabilités
- Diriger le processus d’inscription d’un large éventail de professionnels des médias via le portail des médias de l’UEFA, en garantissant une intégration fluide et un niveau élevé de prestation de services.
- Gérer les flux d’accréditation et de réservation de matchs conformément aux politiques d’opérations médias de l’UEFA, en étroite collaboration avec les TIC pour garantir l’exactitude, l’efficacité et la conformité
- Gérer les demandes des médias provenant de groupes de parties prenantes désignés, y compris les équipes et les agences internationales, en garantissant des réponses rapides et appropriées
- Élaborer et maintenir la documentation et les procédures opérationnelles standard pour les parties prenantes internes et externes, y compris les attachés de presse et les représentants des médias
- Créer et diffuser des lignes directrices sur les meilleures pratiques pour soutenir et améliorer les performances du personnel des opérations médiatiques lors des événements
- Coordonner les exigences d’accès pour les acteurs des médias en collaboration avec l’équipe du projet Accréditation et Accès, en veillant à l’adéquation avec les besoins spécifiques à l’événement
- Superviser et encadrer le personnel temporaire, favoriser un environnement d’équipe collaboratif et motivé tout en supervisant les opérations quotidiennes et l’exécution des tâches
- Fournir un soutien professionnel et axé sur le client aux représentants des médias, gérer les demandes par courrier électronique et offrir une assistance informatique liée aux processus de connexion, de saisie de données et de réservation.
- Soutenir les opérations médiatiques sur site lors des événements de l’UEFA, notamment les finales, les tournois, les tirages au sort et autres occasions, en garantissant une prestation de services transparente.
- Assister le spécialiste des opérations médiatiques dans la planification et la réalisation des matchs de compétition des équipes nationales, en travaillant en étroite collaboration avec les équipes des sites et les attachés de presse des équipes.
- Intégrer les avancées des TIC dans les processus de fréquentation des médias, promouvoir l’innovation et l’amélioration continue
Exigences
Expérience:
- 1 à 3 ans en gestion d’événements, au service de clients aux attentes élevées
- 1 à 3 ans d’expérience en gestion de site dans le football ou un autre sport
Éducation:
- Baccalauréat en médias, en gestion d’entreprise ou en gestion sportive/événementielle
Langues:
- Maîtrise de l’anglais
Autres exigences :
- Bonnes compétences rédactionnelles, notamment pour la rédaction de politiques, de lignes directrices et de flux de travail
- Connaissance et intérêt pour le paysage médiatique sportif en général et les médias du football en particulier
- Maîtrise des outils et plateformes TIC, compréhension des bases de données et de leurs relations, et capacité à s’adapter rapidement aux nouvelles technologies
- Souci du détail combiné à une capacité à voir la situation dans son ensemble
- Efficacité et capacité à suivre plusieurs projets à la fois
