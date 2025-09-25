Offre Emploi : Coordonnateur des opérations médiatiques – UEFA

Informations sur l’emploi

Division/Unité : Opérations et événements des compétitions de clubs / Opérations commerciales

Type de contrat : Durée maximale

Date de début : dès que possible

Date de fin : 31/08/2028

Date limite de candidature : 05/10/2025

Objectif principal

Assurer une expérience fluide pour tous les acteurs des médias – depuis leur inscription sur le portail des médias de l’UEFA jusqu’aux demandes de présence aux matchs et à la prestation de services sur place – tout en contribuant à d’autres tâches opérationnelles des médias et en soutenant la diffusion des matchs tout au long de la saison, dans toutes les compétitions.

Principales responsabilités