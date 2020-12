Offre Emploi : « Content Capturer » – Tonsser

Tu aimes regarder le football amateur ? Tu penses connaître les meilleures équipes et les meilleurs joueurs de ton département ?

Tu souhaites devenir recruteur ?

Chez Tonsser, nous recrutons une équipe de « Content Capturer » afin d’aider des milliers de joueurs à gagner en visibilité en France. Pour chacun des matchs que tu filmes, une compensation de 10 € te sera offerte. De plus, pour chaque Supporter inscrit via ton lien, tu reçois une commission de 5 €.

TES TACHES

Petits ponts, passes, coups francs, arrêts de gardien… Tu devras être au cœur de l’action en filmant les meilleurs moments de matchs de football amateur chaque week-end

Présenter les avantages d’utiliser Tonsser pour les joueurs et les parents

Inciter les joueurs et les parents à rejoindre l’app

Envoyer les vidéos aux joueurs et les publier sur l’app

Utiliser tes connaissances sur le foot et ton réseau pour identifier des joueurs

Collaborer avec le Community Manager et l’équipe scouting pour filmer les matchs chaque semaine

LES AVANTAGES

L’opportunité de travailler dans l’univers du football et aider des milliers de joueurs de foot amateur

Filmer des contenus qui seront partagés à notre communauté de plus d’1 million de joueurs

10 € pour chaque match filmé (un minimum de vidéos sera exigé)

5 € à chaque fois qu’un parent rejoint l’application avec ton lien

Une lettre de recommandation et sur LinkedIn

L’opportunité de rejoindre l’équipe Tonsser pour des stages ou contrats (CDI, CDD, intérim)

Des produits Tonsser pour les porter fièrement sur les terrains

PROFIL

Basé à Paris et Lyon

Tu peux te déplacer en Ile de France ou en région lyonnaise pour couvrir des matchs

Disponible le soir en semaine et le weekend pour assister à des matchs

Organisé et communicatif

Qualité relationnelle pour discuter et convaincre des joueurs et des parents durant les matchs

Charbonneur, passionné de football

Si tu veux postuler, clique sur les liens ci-dessous :

Paris : https://tonsserfootball.typeform.com/to/TtjlVEOI

Lyon : https://tonsserfootball.typeform.com/to/NoOJZVuH