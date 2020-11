Offre de Stage : Community and Client relationship manager – Shapeheart

Description Générale

Shapeheart est une start up qui conçoit des accessoires magnétiques pour le sport et la mobilité. Nous commercialisons notamment les premiers supports smartphone pour deux roues dotés d’une pochette magnétique détachable pour accéder facilement à son téléphone (GPS, musique, app) des que l’on est en mouvement. La marque est présente dans plus de 2000 points de vente à travers 10 pays Européens. Running, velo, moto sont notre quotidien.

Missions

Communauté (90%)

– Community management : gestion des réseaux sociaux (Facebook, Instagram), publication de contenus,

– Développement/redémarrage de notre programme Ambassadeur

– Réponse aux questions de la communauté Shapeheart

– Shooting photos, création de contenu

– Relation presse/blog/youtube

Relation Client (10%)

– Gestion d’une partie de la relation Client

– Email, SAV, Questions….

Compétences requises

– Motivation, organisation et appétence pour le sport

– Des bases en photo, video, photoshop et autres sont des plus

– Un niveau minimum en anglais est également nécessaire.

Lieu : Paris, Station F ou en Home working

Durée : 4 mois mini

Date de début : à partir de Janvier 2021

Rémunération : Minimum légal et + selon profil

Contact : michael@shapeheart.com