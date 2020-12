A recruter (stage) : Evane Bru – Marketing Sportif

Étudiante en Master 2 SLEM (Sport Leisure and Event Management), formation dispensée en Anglais à l’Université Paris-Saclay, je recherche activement un stage de fin d’études d’une durée de 6 mois minimum, à partir de Février 2021.

MON AMBITION ?

Intégrer une équipe travaillant sur des événements sportifs mythiques internationaux (Jeux-Olympiques, Coupe du Monde, Tour de France…) ou artistiques (Cérémonie d’ouverture, Battle de danse…) qui me permettra d’élargir mes connaissances en matière d’organisation d’événements sportifs, marketing opérationnel et digital.

MES DOMAINES DE PRÉDILECTION ?

La Communication et le Marketing,

Mais curieuse de nature, je serais enthousiaste d’approfondir certaines compétences comme le partenariat sportif, les activations physiques et digitales ou l’importance de la RSE dans les grands événements.

MES EXPÉRIENCES ?

Lors de mes précédents stages, j’ai organisé plusieurs évènements sportifs et culturels qui m’ont permis de devenir polyvalente. De la réalisation d’un plan de communication, à la création de visuels, passant par de la gestion administrative ou encore des missions opérationnelles et logistiques… j’ai su me montrer impliquée et passionnée ! Le gout de l’effort m’anime vivement.

N’hésitez pas à me joindre, je serais ravie d’échanger avec vous : evane.bru@hotmail.fr

