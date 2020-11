Offre de Stage : Assistant Chef de Projet – SPORSORA

À propos de SPORSORA :

Le sport représente un enjeu social et sociétal majeur et un moteur de croissance de l’économie. Conscients de leur responsabilité, les acteurs de l’économie du sport ont créé en 1994 SPORSORA, une association interprofessionnelle au service de l’intérêt général pour penser et influencer le développement de l’économie du sport.

SPORSORA regroupe aujourd’hui plus de 230 acteurs de l’écosystème du sport (annonceurs, agences, organisations sportives, médias, startups, instituts d’études et de formation …).

SPORSORA organise une quarantaine d’événements par an, de nombreuses réunions de collèges métiers et commissions transverses et propose des services à ses membres.

Plus d’information sur www.sporsora.com

Pourquoi rejoindre SPORSORA ?

Vous aurez l’opportunité de contribuer à l’organisation et l’animation du plus grand réseau du sport business français. Vous évoluerez dans une équipe à taille humaine qui vous permettra de vous exprimer et d’être force de proposition tout en interagissant avec les plus grands acteurs du marché.

Les missions :

SPORSORA recherche un assistant chef de projet pour les missions suivantes :

– Participation active aux travaux des commissions de SPORSORA et en assurer le suivi sous la supervision du chef de projet. Nos commissions, transverses, traitent de sujets partagés par tous les membres de notre organisation : écoles & formations, sport santé en entreprise, sport féminin, engagement responsable, grands évènements sportifs internationaux etc.

– Accompagnement et suivi des activités de Relations Institutionnelles. SPORSORA a pour mission de promouvoir l’économie du sport français auprès des parties prenantes, de défendre les intérêts du secteur et inciter les investissements du secteur privé dans le sport

– Participation à l’organisation des événements de l’association (Trophées SPORSORA, Colloques, Workshops etc.)

– Participation à la vie de l’association et aide à la gestion des relations avec les membres

Le profil recherché :

Bac +4/5, formation management du sport, commerce ou affaires publiques

Une appétence pour le secteur du sport, ses enjeux économiques et sociétaux

Expériences dans le secteur du sport appréciées

Rigueur, autonomie d’action, force de proposition, capacité d’adaptation à la variété des tâches, capacité de réflexion

Aisance relationnelle, bonnes compétences rédactionnelles et orthographe irréprochable

La maîtrise de l’anglais est un atout

Les conditions :

-Type : stage de 6 mois à temps plein

-Lieu : Paris, Stade Jean Bouin

-Date : À partir de janvier 2021

-Rémunération stage conventionné + tickets restaurant + indemnité de transport

CV et lettre de motivation à envoyer à sporsora@sporsora.com