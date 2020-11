Offre de Stage : Customer Experience Manager – Footbar

Notre vision : Faire basculer le Football dans l’ère numérique en créant une expérience hybride passionnante entre e-sport et pratique traditionnelle du Football.

Nos utilisateurs : Nos utilisateurs sont des footballeurs. Qu’ils recherchent la performance ou de bons moments entre amis, ils jouent avant tout pour le plaisir. Ils suivent la Ligue1, jouent à FIFA, à MPG et chambrent leurs coéquipiers.

Notre histoire : Créée en 2014, Footbar a développé et mis sur le marché le Meteor, un capteur embarqué sur un footballeur qui collecte ses données et une IA, Anelka, capable d’analyser ses performances. Sur cette base technologique nous imaginons et commercialisons une expérience numérique du Football.

En bref :

• Un produit passionnant à développer, maintenir et commercialiser pour transformer le sport le plus riche et le plus populaire au monde.

• Des responsabilités et une forte autonomie dans ton travail pour t’encourager à grandir et à t’épanouir avec nous.

• Une immersion dans l’écosystème du sport au contact des clubs pros, des fédérations et des pratiquants.

• Un bureau dans le Stade Jean Bouin avec salle de sport/douches équipées et en accès libre, des repas en communs et des activités communes avec les autres startups du bâtiment.

TON POSTE

En tant que Customer Experience Manager (Responsable de l’Expérience Client) chez Footbar tu oeuvres au quotidien afin que les joueurs de foot apprécient leur expérience. Leur taux de satisfaction (NPS) est ta principale métrique de succès.

Ton rôle :

• Faire porter au maximum le tracker Meteor, en organisant des matchs de foot ou en te greffant à des séances existantes. Tu deviens toi-même un utilisateur addict du produit.

• S’assurer que tous les joueurs appliquent le parcours théorisé, du téléchargement de l’application à la recommandation à ses coéquipiers, en passant par la notation sur les stores.

• Collecter des feedbacks, et les synthétiser pour les faire remonter à l’équipe produit.

Le contexte :

• Tu intègres une petite équipe produit de ~10 personnes avec des compétences complémentaires (data, embarqué, web, design…).

• Tu touches à tous les aspects de la startup, du marketing à la conception du produit, en passant par les ventes.

• Tu échanges quotidiennement avec nos clients et peut être amené à voyager partout dans le monde pour les rencontrer.

La disponibilité : Stage de 6 mois. Début janvier 2021.

PROFIL RECHERCHÉ

Débutant accepté, toute expérience dans le milieu du football ; stage, organisation de matchs, coaching, arbitrage, etc est un gros plus.

Compétences :

• Tu es issu.e d’une formation généraliste.

• Tu es très à l’aise avec les relations humaines, en particulier dans les contextes tendus qui peuvent apparaître lors de certains matchs de foot, notamment en Île de France.

• Tu es diplomate, très à l’aise dans ta communication orale et écrite, capable d’écouter et de tenir compte des avis des joueurs mais aussi de convaincre pour faire adopter ton point de vue.

Personnalité :

• Tu es passionné.e par le Football.

• Tu es obsédé.e par la satisfaction des utilisateurs.

• Tu es pro-actif, n’attends pas qu’on te dise les choses pour prendre des initiatives. À l’école, c’était probablement toi qui organisait les matchs de foot à la récré.

COMMENT CANDIDATER ?

Inutile de nous envoyer ta lettre de motivation générique, envoie-nous un simple CV à theo@footbar.com et parle nous de l’un de tes projets passés, de ce que tu as appris et de ce que tu aimerais apprendre dans le prochain.