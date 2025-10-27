Offre Emploi : Délégué Technique (H/F) – Automobile Club de l’Ouest

Rattaché au Responsable Technique, le Délégué Technique rejoindra l’équipe permanente de l’ACO, en charge de l’élaboration et de l’application de la réglementation technique. Il interviendra principalement sur les championnats ALMS et ELMS, ainsi que sur leurs championnats support, et représentera l’ACO auprès des constructeurs, concurrents et fédérations partenaires.

Missions

Avant les événements

Gérer en autonomie les aspects techniques des épreuves organisées par l’ACO ;

Former les équipes de contrôle en lien avec la Direction ;

Préparer les notes et bulletins techniques ;

Organiser les contrôles techniques et assurer le lien avec les officiels.

Pendant les événements

Assurer le rôle de Délégué Technique, conformément au Code Sportif International ;

Réaliser les contrôles techniques (initiaux, inopinés, finaux) ;

Produire rapports et relevés dans les règles de l’art.

Après les événements :

Participer aux débriefings opérationnels et techniques ;

Produire un reporting détaillé ;

Contribuer à l’évolution des règlements techniques et sportifs (LMP2, LMP3, LMGT3).

En transversal :