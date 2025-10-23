Offre Emploi : Juriste Droit des Affaires & Contrats (H/F) – Fédération Française de Handball

La Fédération Française de Handball recrute en CDI à temps plein dès que possible, un ou une juriste avec un profil droit des affaires et contrats principalement, pour le département juridique et relations institutionnelles (H/F).

Classification : selon profil et expérience

Poste à pourvoir dès que possible

Rattaché hiérarchiquement à la Directrice juridique, ce poste s’intègre dans une équipe composée de 8 personnes.

Missions

Missions droit des affaires

Être en charge des affaires juridiques et commerciales de la FFHandball ;

Rédiger et négocier les contrats commerciaux et tous autres accords contractuels de la FFHandball (partenariats, médias, licences etc.) en étroite collaboration avec les autres départements de la FFHandball ;

Conseil juridique sur les procédures d’appels d’offres et le suivi de la procédure d’engagement des dépenses ;

Gestion et suivi des dossiers liés à la propriété intellectuelle (droit des marques, droit à l’image, logiciel etc.).

Missions internationales

Conseil juridique sur toutes questions internationales (transferts, éligibilité des joueurs, etc.) ;

Participation aux candidatures d’organisation d’évènements internationaux et rédactions des documents juridiques afférents (contrats d’organisation d’évènement, lettres d’engagements etc.) ;

Préparation de documents et communication à destination des institutions internationales (EHF, IHF) ;

Veille juridique et préparation de motions pour modifications règlementaires internationales.

Missions intégrité et conformité

Gestion juridique des dossiers relatifs à la conformité, l’éthique ou encore la probité ;

Conseil juridique sur toutes les questions liées à l’intégrité des compétitions (dopage, paris sportifs, corruption) ;

Mise en conformité des règlements de la FFHandball avec la législation, les règlements internationaux et les recommandations.

Autres activités

Support juridique concernant les dossiers économiques et marketing de la Ligue Féminine de Handball (membre de la commission marketing) ;

Participation à la gestion des transferts internationaux ;

Développement de l’outil de gestion des contrats ;

Toute autre activité en lien avec l’activité du service juridique de la FFHandball.

Prérequis pour la tenue du poste

Formation niveau d’études supérieures Bac + 5 minimum en droit des affaires et/ou droit des contrats (spécialisation en droit du sport appréciée)

Expérience professionnelle de 3-5 ans minimum

Langues : excellente maîtrise de l’anglais à l’écrit comme à l’oral

Orientation business : capacité à comprendre les enjeux commerciaux et à fournir des solutions juridiques créatives

Compétence rédactionnelle : excellente capacité de rédaction de documents juridiques (en français et en anglais)

Connaissances outils informatiques bureautiques, anglais parlé et écrit, milieux sportifs

Disponible dès que possible

Dynamique et motivé, vous avez le sens des initiatives et appréciez le travail en équipe. La Fédération Française de Handball est une association à taille humaine, qui recherche de futurs collaborateurs / collaboratrices impliqué·e·s.

Moyens mis à disposition

Matériels : ordinateur portable, téléphone fixe et portable

Techniques : Microsoft Office / Forms / Doodle / Office 365 / Teams / Zoom…

Vos avantages

Mutuelle Familiale et Prévoyance attractives

Participation aux frais de transport (50%)

Jusqu’à deux jours de télétravail par semaine (sous conditions)

Programmes de formation continue pour soutenir le développement professionnel.

13 ème mois, prime d’objectifs

mois, prime d’objectifs Accès à la salle de sport au sein des locaux

Offre de repas attractive au self de la Maison du Handball

Avantages du CSE (sous conditions)

La possibilité de s’impliquer dans des actions sociales et solidaires

Nous sommes convaincus que chaque talent a sa place. Nos opportunités sont accessibles à tous, et nous veillons à adapter notre environnement de travail pour que chacun puisse exprimer pleinement son potentiel.



À propos de nous

Depuis 1941, la Fédération française de handball a pour objet l’organisation, la promotion et le développement du handball et de ses disciplines connexes : le Hand à 7, le Hand à 4, le Beach Handball, le BabyHand, le HandFit et le HandEnsemble.

Association de loi de 1901, reconnue d’utilité publique et agréée par le ministère des Sports, elle organise les différentes compétitions amateures, les Coupes de France féminine et masculine, les compétitions Intercomités, Interligues et Interpôles et les manifestations ouvertes aux licenciés ainsi que des regroupements institutionnels tels que les assemblées générales.

Elle est représentée sur la scène internationale par ses équipes de France masculine et féminine.