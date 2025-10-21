Réseaux Sociaux

Offre Emploi : Commercial BtoB (H/F) – Doinsport

21 octobre 2025
  • Lieu : Marseille (déplacements ponctuels en France)
  • Contrat : CDI – Temps plein
  • Disponibilité : Sous 3 mois
  • Périmètre : Marché français

Doinsport recrute un Commercial BtoB (H/F) – Marseille – SaaS / Tech.

À propos de Doinsport

  • Doinsport est aujourd’hui le référent français des solutions logicielles de gestion pour les sports de raquette (padel, tennis, squash, badminton).
  • Nous équipons plus de 3 000 terrains en France et sommes présents dans plus de 10 pays.
  • Notre offre en marque blanche intègre l’ensemble des outils nécessaires à la gestion moderne d’un club : plateforme de réservation, application mobile, caisse certifiée, automatisation des accès et services associés.

Missions

  • Développer et suivre un portefeuille clients sur le marché français.
  • Identifier et prospecter de nouveaux partenaires.
  • Réaliser des présentations et démonstrations de la solution, en visio ou sur site.
  • Conduire l’ensemble du cycle de vente, de la qualification au closing.
  • Collaborer avec l’équipe Customer Success pour assurer une passation optimale.
  • Contribuer à la stratégie commerciale et à la croissance de Doinsport.

Profil recherché

  • Expérience à minima de 3 ans en vente BtoB, idéalement dans un environnement SaaS ou lié au sport.
  • Maîtrise des techniques de négociation et capacité à conclure des ventes complexes.
  • Utilisation avancée d’un CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive ou équivalent).
  • Anglais professionnel indispensable pour échanger avec nos clients et prospects internationaux.
  • Autonomie, rigueur et sens de l’organisation.
  • Intérêt marqué pour le sport, notamment le padel, le tennis ou le squash, apprécié.

Ce que nous proposons

  • Une rémunération attractive : fixe + variable non plafonné.
  • Une équipe motivée et dynamique, basée à Marseille.
  • Un environnement de travail stimulant, avec un produit reconnu et leader sur son marché.
  • Des perspectives d’évolution dans une entreprise en forte croissance.

Candidature 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à nicolas.cassignol@doinsport.com

Publié

