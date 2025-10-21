Offre Emploi : Commercial BtoB (H/F) – Doinsport

- Lieu : Marseille (déplacements ponctuels en France)
- Contrat : CDI – Temps plein
- Disponibilité : Sous 3 mois
- Périmètre : Marché français
Doinsport recrute un Commercial BtoB (H/F) – Marseille – SaaS / Tech.
À propos de Doinsport
- Doinsport est aujourd’hui le référent français des solutions logicielles de gestion pour les sports de raquette (padel, tennis, squash, badminton).
- Nous équipons plus de 3 000 terrains en France et sommes présents dans plus de 10 pays.
- Notre offre en marque blanche intègre l’ensemble des outils nécessaires à la gestion moderne d’un club : plateforme de réservation, application mobile, caisse certifiée, automatisation des accès et services associés.
Missions
- Développer et suivre un portefeuille clients sur le marché français.
- Identifier et prospecter de nouveaux partenaires.
- Réaliser des présentations et démonstrations de la solution, en visio ou sur site.
- Conduire l’ensemble du cycle de vente, de la qualification au closing.
- Collaborer avec l’équipe Customer Success pour assurer une passation optimale.
- Contribuer à la stratégie commerciale et à la croissance de Doinsport.
Profil recherché
- Expérience à minima de 3 ans en vente BtoB, idéalement dans un environnement SaaS ou lié au sport.
- Maîtrise des techniques de négociation et capacité à conclure des ventes complexes.
- Utilisation avancée d’un CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive ou équivalent).
- Anglais professionnel indispensable pour échanger avec nos clients et prospects internationaux.
- Autonomie, rigueur et sens de l’organisation.
- Intérêt marqué pour le sport, notamment le padel, le tennis ou le squash, apprécié.
Ce que nous proposons
- Une rémunération attractive : fixe + variable non plafonné.
- Une équipe motivée et dynamique, basée à Marseille.
- Un environnement de travail stimulant, avec un produit reconnu et leader sur son marché.
- Des perspectives d’évolution dans une entreprise en forte croissance.
Candidature
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à nicolas.cassignol@doinsport.com