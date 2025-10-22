Offre Emploi CDI : Chef.fe de Projet Senior – SPK – ASAP

SPK, l’agence de communication & ses médias, spécialisée dans le sport, cherche son/sa Chef·fe de projet senior pour renforcer la Direction des Opérations.

Ta mission

Tu seras le garant de la bonne exécution des projets dont tu as la charge : organisation, planning, budget, qualité et coordination entre toutes les parties prenantes. En lien étroit avec un·e Directeur·rice de Clientèle, tu veilleras à ce que les engagements pris envers nos clients soient respectés, dans l’esprit d’exigence et de rigueur propre à SPK.

Tes principales responsabilités

Piloter les projets de A à Z : brief, cadrage, production, livraison.

Garantir la qualité, la cohérence et le respect des délais et budgets.

Animer les équipes projet et assurer une communication fluide avec les clients.

Identifier les risques, anticiper, proposer des solutions concrètes.

Accompagner les profils plus juniors et contribuer à l’amélioration continue des méthodes.

Participer au développement de l’agence en détectant de nouvelles opportunités.

Ton profil

3 à 5 ans d’expérience en agence (gestion de projet)

Excellente organisation, sens du détail et réactivité.

Aisance relationnelle, clarté dans la communication, sens du collectif.

Bonne compréhension des enjeux marketing, communication, digital et événementiel.

Appétence pour l’univers du sport (clubs, fédérations, marques, institutions).

Maîtrise des outils de pilotage projet (Furious ou équivalent).

Anglais professionnel.

Format de travail

Poste basé à Nantes ou Marseille

Forfait jours (218 jours avec RTT)

Télétravail (2 jours possibles/semaine)

Mobilité ponctuelle, parfois le week-end, sur événements, tournages (France & étranger)

Rémunération

Rémunération selon profil

Intéressement

Titres restaurant (prise en charge employeur 60%

Mutuelle d’entreprise (crédit mutuel) avec remboursement 50%

Remboursement titres de transports (50%) Candidature

Envoie ton CV et quelques lignes sur ton parcours et ta motivation à hello@spk-group.fr