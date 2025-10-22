Offre Emploi CDI : Chef.fe de Projet Senior – SPK – ASAP

SPK, l’agence de communication & ses médias, spécialisée dans le sport, cherche son/sa Chef·fe de projet senior pour renforcer la Direction des Opérations.
Ta mission
Tu seras le garant de la bonne exécution des projets dont tu as la charge : organisation, planning, budget, qualité et coordination entre toutes les parties prenantes. En lien étroit avec un·e Directeur·rice de Clientèle, tu veilleras à ce que les engagements pris envers nos clients soient respectés, dans l’esprit d’exigence et de rigueur propre à SPK.
Tes principales responsabilités
- Piloter les projets de A à Z : brief, cadrage, production, livraison.
- Garantir la qualité, la cohérence et le respect des délais et budgets.
- Animer les équipes projet et assurer une communication fluide avec les clients.
- Identifier les risques, anticiper, proposer des solutions concrètes.
- Accompagner les profils plus juniors et contribuer à l’amélioration continue des méthodes.
- Participer au développement de l’agence en détectant de nouvelles opportunités.
Ton profil
- 3 à 5 ans d’expérience en agence (gestion de projet)
- Excellente organisation, sens du détail et réactivité.
- Aisance relationnelle, clarté dans la communication, sens du collectif.
- Bonne compréhension des enjeux marketing, communication, digital et événementiel.
- Appétence pour l’univers du sport (clubs, fédérations, marques, institutions).
- Maîtrise des outils de pilotage projet (Furious ou équivalent).
- Anglais professionnel.
Format de travail
- Poste basé à Nantes ou Marseille
- Forfait jours (218 jours avec RTT)
- Télétravail (2 jours possibles/semaine)
- Mobilité ponctuelle, parfois le week-end, sur événements, tournages (France & étranger)
Rémunération
- Rémunération selon profil
- Intéressement
- Titres restaurant (prise en charge employeur 60%
- Mutuelle d’entreprise (crédit mutuel) avec remboursement 50%
- Remboursement titres de transports (50%) Candidature
Envoie ton CV et quelques lignes sur ton parcours et ta motivation à hello@spk-group.fr