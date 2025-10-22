Réseaux Sociaux

Offre Emploi CDI : Chef.fe de Projet Senior – SPK – ASAP

ParRessources Humaines
22 octobre 2025
SPK SPK

SPK, l’agence de communication & ses médias, spécialisée dans le sport, cherche son/sa Chef·fe de projet senior pour renforcer la Direction des Opérations.

Ta mission

Tu seras le garant de la bonne exécution des projets dont tu as la charge : organisation, planning, budget, qualité et coordination entre toutes les parties prenantes. En lien étroit avec un·e Directeur·rice de Clientèle, tu veilleras à ce que les engagements pris envers nos clients soient respectés, dans l’esprit d’exigence et de rigueur propre à SPK.

Tes principales responsabilités 

  • Piloter les projets de A à Z : brief, cadrage, production, livraison.
  • Garantir la qualité, la cohérence et le respect des délais et budgets.
  • Animer les équipes projet et assurer une communication fluide avec les clients.
  • Identifier les risques, anticiper, proposer des solutions concrètes.
  • Accompagner les profils plus juniors et contribuer à l’amélioration continue des méthodes.
  • Participer au développement de l’agence en détectant de nouvelles opportunités.

Ton profil

  • 3 à 5 ans d’expérience en agence (gestion de projet)
  • Excellente organisation, sens du détail et réactivité.
  • Aisance relationnelle, clarté dans la communication, sens du collectif.
  • Bonne compréhension des enjeux marketing, communication, digital et événementiel.
  • Appétence pour l’univers du sport (clubs, fédérations, marques, institutions).
  • Maîtrise des outils de pilotage projet (Furious ou équivalent).
  • Anglais professionnel.

Format de travail

  • Poste basé à Nantes ou Marseille
  • Forfait jours (218 jours avec RTT)
  • Télétravail (2 jours possibles/semaine)
  • Mobilité ponctuelle, parfois le week-end, sur événements, tournages (France & étranger)

Rémunération

  • Rémunération selon profil
  • Intéressement
  • Titres restaurant (prise en charge employeur 60%
  • Mutuelle d’entreprise (crédit mutuel) avec remboursement 50%
  • Remboursement titres de transports (50%) Candidature

Envoie ton CV et quelques lignes sur ton parcours et ta motivation à hello@spk-group.fr

 

