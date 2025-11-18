Offre Stage : Assistant RSE (H/F) – UTMB Group

Corps de métier : Evénementiel, RSE

Début : 01/04/2026

Lieu : Annecy

Type de contract : Stage conventionné

Rejoins-nous !

Tu as envie d’intégrer une équipe passionnée, au cœur d’un projet innovant mêlant sport, durabilité et expérience coureur ? Tu aimes coordonner, analyser et trouver des solutions justes face aux situations complexes ? Alors cette mission est faite pour toi !

Qui sommes-nous ? ️

UTMB Group est le leader mondial de l’organisation d’événements de trail running. Son événement phare, le HOKA UTMB Mont-Blanc est depuis plusieurs années la référence mondiale des courses de trail.

Basé à Chamonix-Mont-Blanc dans les Alpes françaises, UTMB Group a lancé le circuit UTMB World Series en partenariat avec The IRONMAN Group en 2022. Le circuit UTMB World Series est le plus grand circuit mondial de trail running, rassemblant plus de 60 événements dans le monde pour donner à tous les pratiquants de trail running la possibilité de vivre l’aventure UTMB proche de chez eux.

Description Du Poste ✏️

L’équipe RSE d’UTMB Group est à la recherche d’un(e) étudiant(e) enthousiaste avec un esprit d’équipe qui deviendra la clé de voûte de la phase d’opérationnalisation de la nouvelle politique de mobilité responsable (Travel Policy) du HOKA UTMB Mont-Blanc 2026.

Il/elle aura pour rôle d’épauler les équipes RSE dans la mise en place et le suivi de la politique de mobilité responsable du HOKA UTMB Mont-Blanc 2026.

Tes missions

En Tant Qu’ Assistant RSE – Politique De Mobilité Responsable, Tu Rendras Compte Directement à L’équipe RSE. Tes Principales Missions Seront Les Suivantes

Mission 1 : Coordination opérationnelle et conformité des engagements coureurs

Assurer le suivi continu du process d’inscription lié à la Travel Policy (confirmation du plan de voyage, justificatifs).

Mener le contrôle et la validation des justificatifs de domicile et de transport fournis par les coureurs, dans l’optique de garantir l’application juste et transparente des conditions d’obtention du bonus.

Analyser les données des coureurs et des itinéraires choisis

Mission 2 : Structuration des processus liés aux cas particuliers pour assurer l’équité

Établir et formaliser un document de jurisprudence clair et précis pour le traitement des cas complexes (ex. : changement de plan de voyage de dernière minute, zones mal desservies, annulation de transport, coût transport, etc.).

Mettre en place et animer un comité de validation interne (composé des parties prenantes clés) dédié à la résolution des situations exceptionnelles, assurant ainsi une prise de décision cohérente, juste et alignée avec les règles d’équité.

Recueillir les retours d’expérience du processus d’inscription pour proposer des améliorations et des ajustements sur la règle des “cas coureurs” en vue de l’édition 2027.

Mission 3 : expérience coureur et support expertise

Servir d’expert(e) de second niveau pour l’équipe Athletes Service, en fournissant des réponses techniques et précises aux problématiques complexes soulevées par les coureurs (calcul de la contribution carbone, modalités de la validation, etc.).

Contribuer à la mise à jour et à l’enrichissement de la FAQ de la Travel Policy sur le HUB d’information en intégrant les problématiques identifiées lors du processus de validation des justificatifs.

Collaborer avec l’équipe communication pour fournir des données et des exemples concrets (mini-séries “cas pratiques”, infographies) pour vulgariser le fonctionnement de la politique et rassurer les participants.

Lieu de travail

Chamonix Mont-Blanc ou Annecy

Profil requis

Profil et compétences

En formation supérieure BAC+4/5, tu as une forte appétence pour la gestion de projets, l’analyse de données et le contact humain.

Connaissances et compétences techniques

Maîtrise de la langue française et anglaise (une autre langue est un plus !)

Rigueur administrative : capacité à vérifier minutieusement les justificatifs

Rigueur analytique

Bonne maitrise des outils de bureautique

Esprit de synthèse et aptitude de vulgarisation écrite et pédagogie

Proactivité et autonomie

Ce que nous offrons ⭐

Un stage de 6 mois, d’avril à fin septembre

Un environnement de travail dans un cadre idyllique à Chamonix ou Annecy pour des pauses dej’ sportives !

Une entreprise passionnée et en forte croissance apportant challenges et progression !

Une gratification d’un montant de 639,45€/mois (indemnité légale)

Une possibilité de prise en charge du logement à Chamonix ou Annecy (partagé)

Mais aussi une carte tickets restaurants, des offres promotionnelles grâce à nos partenaires UTMB World Series & HOKA UTMB Mont-Blanc.

Pour postuler, c’est ici.