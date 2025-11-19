Offre Emploi : Commercial (H/F) – OM

À l’Olympique de Marseille, notre section féminine représente bien plus qu’un projet sportif : c’est un engagement fort en faveur de l’excellence, de la visibilité et du développement du football féminin à Marseille et au-delà. Pour accompagner cette dynamique, nous recherchons un(e) Commercial dédié au développement des Marseillaises.

Votre feuille de match :

Développement Sponsoring

Prospecter, identifier et négocier avec des marques pour développer des partenariats durables.

Concevoir et commercialiser des projets de contenu co-brandé en lien avec les équipes marketing et communication.

Assurer un suivi régulier des partenaires, optimiser leur satisfaction et identifier les opportunités de renouvellement/upsell.

Contribuer à l’activation optimale des contrats et au reporting des performances.

Hospitalité & Expériences Premium

Conduire une prospection structurée et ciblée (réseautage, appels, événements…).

Construire des propositions sur mesure, négocier et conclure des accords dans le respect des objectifs financiers.

Construire et vendre des offres hospitalité (loges, salons VIP, expériences exclusives).

Garantir une expérience client irréprochable et alignée avec les standards OM.

Organisation Événements Spéciaux

Imaginer et commercialiser des événements exclusifs (matchdays premium, rencontres VIP, soirées partenaires…).

Développer des offres dédiées aux groupes (entreprises, associations, clubs, écoles…) autour des matchs.

Votre palmarès :

Première expérience réussie en développement commercial, sponsoring ou hospitalité dans le sport.

Excellentes compétences en prospection, négociation et gestion de cycles de vente complexes.

Capacité à concevoir des offres créatives, pertinentes et orientées client.

Très bon relationnel, aisance avec des interlocuteurs variés et sens du service.

Forte motivation pour participer au développement du football féminin et adhésion aux valeurs de l’Olympique de Marseille.

Pour postuler, c’est ici.