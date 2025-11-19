Offre Emploi : Commercial (H/F) – OM

À l’Olympique de Marseille, notre section féminine représente bien plus qu’un projet sportif : c’est un engagement fort en faveur de l’excellence, de la visibilité et du développement du football féminin à Marseille et au-delà. Pour accompagner cette dynamique, nous recherchons un(e) Commercial dédié au développement des Marseillaises.
Votre feuille de match :
Développement Sponsoring
- Prospecter, identifier et négocier avec des marques pour développer des partenariats durables.
- Concevoir et commercialiser des projets de contenu co-brandé en lien avec les équipes marketing et communication.
- Assurer un suivi régulier des partenaires, optimiser leur satisfaction et identifier les opportunités de renouvellement/upsell.
- Contribuer à l’activation optimale des contrats et au reporting des performances.
Hospitalité & Expériences Premium
- Conduire une prospection structurée et ciblée (réseautage, appels, événements…).
- Construire des propositions sur mesure, négocier et conclure des accords dans le respect des objectifs financiers.
- Construire et vendre des offres hospitalité (loges, salons VIP, expériences exclusives).
- Garantir une expérience client irréprochable et alignée avec les standards OM.
Organisation Événements Spéciaux
- Imaginer et commercialiser des événements exclusifs (matchdays premium, rencontres VIP, soirées partenaires…).
- Développer des offres dédiées aux groupes (entreprises, associations, clubs, écoles…) autour des matchs.
Votre palmarès :
- Première expérience réussie en développement commercial, sponsoring ou hospitalité dans le sport.
- Excellentes compétences en prospection, négociation et gestion de cycles de vente complexes.
- Capacité à concevoir des offres créatives, pertinentes et orientées client.
- Très bon relationnel, aisance avec des interlocuteurs variés et sens du service.
- Forte motivation pour participer au développement du football féminin et adhésion aux valeurs de l’Olympique de Marseille.
Pour postuler, c’est ici.